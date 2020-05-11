Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile H.S ve A.B.S “Sahte belge düzenleme, tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla para temini” suçlaması nedeniyle tutuklandı.

Bügün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç önüne çıkarılan zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk emri verildi.

Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı:

2018 ve 2019 yılları içerisinde, Bafra’da faaliyet gösteren Senmar Trading Ltd. isimli iş yerinde işletmeye tahsisli pos cihazları ile yurtdışında bulunan şahıslara ait kredi kartı bilgileri yetkisiz olarak kullanmak suretiyle, mail order sistemi ve internet bankacılığı yoluyla, kart hamilleri tarafından söz konusu iş yerinden alışveriş yapılmadığı halde, alışveriş yapılmış gibi gösterilip, konu şahısların hesaplarından pos cihazı kullanarak 160 adet işleme ilişkin toplam 214.230,03 TL para çekilmek suretiyle sahte belge düzenlenip, sahtekarlıkla para temin edildiği tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında A.S.(E-35), H.S.(E-31) ve A.B.S.(E-44) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, ifadesi alınması için dün karakola çağrılmıştı.

YENİDÜZEN’in Polis Basın Subaylığı’ndan aldğı bilgiye göre, Sennaroğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere polise celp edilmişti. Büyükkonuk Belediye Başkanı'nın “Suç gelirlerini aklama” kapsamında soruşturulduğu iddia edildi; ayrıca belediyede ve Başkan Sennaroğlu’nun evinde arama yapıldığı, bilgisayar ve belgeye de inceleme için el konduğu öğrenilmişti.