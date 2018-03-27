“Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” broşürü çıktı

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği’ne bağlı Örgüt Okulu, üçüncü yayınını “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” broşürü ile yaptı.

Broşür, Bağımsızlık Yolu’nun 3 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın kampanyasının içeriği ile ilgili bilgileri kapsıyor.

Üç bölümden oluşan broşürde; kampanyanın çıkış bildirgesi, kampanyaya gelen eleştirilere verilen yanıtlar ve Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını sağlayacak yasa taslağı bulunuyor.

Bundan önceki broşürlerde olduğu gibi “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” broşürü de ücretsiz olarak Bağımsızlık Yolu bölge örgütlerine ulaşılarak temin edilebilecek.