Sendikal Platform’dan bakanlığa siyah çelenk

Sendikal Platform, Hükümet’in pandemi sürecindeki tutarsız kararları, özel sektör çalışanlarına karşı duyarsızlığı nedeniyle Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Platform, bakanlık önünde yaptığı basın açıklamasının ardından üzerinde 1500 yazan temsili bir siyah çelenk bırakarak, hükümetin yaptığı 1500 TL katkı ile kimsenin geçinemediği ifade edildi.

Yapılan eylemde, özel sektörde sendikalaşmanın önemine bir kez daha dikkat çekilirken, hükümetin salgın döneminde yaptığı çeşitli uygulamalar eleştirildi. Platform, bu uygulamalar neticesinde halkın UBP-HP hükümetine güveni kalmadığını kaydederek, hükümeti istifaya davet etti.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

Dünyayı etkileyen kovid 19 salgını hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan büyük bir krize neden olmuştur.

Yaşanan ekonomik krizin boyutu her ülkede ayni olmasa da bu kriz en çok , emeği ile geçinen kesimleri, dar ve sabit gelirlileri etkilemiştir. Salgının yayılmasını önlemek için işletmelerin kapatılması, ekomomik faaliyetlerin durması sonucunda birçok çalışanın gelirlerinde dramatik düşüşler olmuştur. Bu durum karşısında tüm ülkelerde çalışanların alım gücünü artırıcı tedbirler alınırken, bizim hükümetimiz ilk icraat olarak çalışanların ve emeklilerin maaşlarından kesinti yaparak ekonominin daha da daralmasına yol açmıştır.

Bu dönemde yaşanan döviz krizi ülkemizde ekonomik krizin katmerlisinin yaşanmasına neden olmuş, çalışanların, küçük esnafın, dar ve sabit gelirlilerin alım gücü neredeyse sıfırlanmış, bu kesimler hayati ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmiştir

Krizin en çok etkilediği özel sektör çalışanları ve küçük esnaf ile ilgili hükümetin bu süreçte almış olduğu kararlar ve uygulamalar hem gayrı yasal, hem adaletsiz hem de ekonomik akıldan yoksun kararlardır. Her ay maaşlarından %3 oranında “işsizlik primi” yatıran sigortalı çalışanların işsizlik ödeneği 2,674 TL’den 1500 TL’ye düşürülerek işçiler açlığa mahkum edilmiştir. Kapalı olan işletmelerde çalışanlara üç ayda sadece bir kez ödenen 1500 TL gibi komik bir rakama eşitleme bahanesiyle işçilerin yasal hakkı olan işsizlik ödeneğinin kuşa çevrilmesi de emekçi düşmanlığıdır.

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin bir kısmı Güneyden işsizlik ödeneği alırken sigortasız çalışalara bizim hükümetimiz hiçbir katkı yapmamış, onları tamamen sahipsiz ve aç bırakmıştır. İşlerine gitmek istediklerinde ise “Gidin ama geri gelmeyin” demiştir. “Halkın sağlığı için” diyerek işçilerin işlerine gitmesine izin vermeyenler diğer yandan ne amaçla geldikleri hala belli olmayan dokuz kişinin özel uçakla gelip ve hiçbir test yapılmadan elini kolunu sallayarak ülkemize girmesine özel izin vermişlerdir.

İstihdamın devamlılığını sağlama gerekçesinin arkasına saklanarak hükümetin yayınlamış olduğu “Kısmi Mesai Kararmanesi” ile çalışanların hem gelirleri hem de emeklilik menfaatleri geriye götürülerek gizli işsizler ordusu yaratılmıştır. Bu kararnamenin tamamen işverenleri koruma maksadı ile çıkarıldığı aşikardır.

Tüm dünyada küşük işletmelerin ve çalışanların destek paketleri ile ayakta kalmaları sağlanırken bizim hükümetimiz zaten zorda olan küçük işletmelere sadece borçlanma seçeneği sunarak iflaslarını hızlandırmıştır. Kriz dönemini fırsata çeviren ve bu dönemde kârlarını kat kat artıranlar, batacak olan küçük işletmeleri ele geçirmek için hazırda beklemektedirler.

UBP-HP Hükümeti bu süreçte krizin bedelini sadece çalışanlara, dar ve sabit gelirlilere ödeterek onları açlığa mahkum ederken büyük sermaye sahibi zenginlerden hiçbir fedakarlık talep etmemiş, devlete ödemeleri gereken vergileri dahi almamıştır. Kısacası bu hükümet sermayenin temsilcisi olduğunu bir kez daha tescillemiştir.

Üç aylık şüreçte ikinci dalga olasılığına karşı sağlık altyapısını güçlendirme adına elle tutulur hiçbir icraat ortaya konmamış, pandemi hastanesi yapılması ile ilgili somut hiçbir adım atılmamış, popülist açıklamalarla gerçekler gizlenmiştir. Halkın sağlığını hiçe sayan, Bilim Kurulunun görüşünü gizleyerek, kurul görüşünün tersi karar açıklayarak halka yalan söyleyen UBP-HP Hükümetine halkın artık güveni kalmamıştır. Halkın güven duymadığı bu hükümetin o koltuklarda oturma hakkı olamaz bu nedenle UBP-HP Hükümetini derhal istifaya çağırıyoruz."