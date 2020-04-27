‘Sektör listesi’ onaya sunulacak

YENİDÜZEN

Covid-19 salgını kapsamında normalleşme sürecine ilişkin çalışmalar sürerken, hangi sektörlerin açılacağına ilişkin listeler basına yansıdı.

Bu listelerin kesin ve resmi bir veri olmadığını dile getiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu yöndeki kararın Çarşamba günü Bakanlar Kurulundan görüşüleceğini belirtti.

Sektörlerin açılımıyla ilgili Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’na sunum yapılacağını ifade eden Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlı Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sunum yapılacağı ve bu doğrultuda karar verileceğini belirtti.

“Önce ilgili Bakanlıkların sektörler ile yaptığı çalışmaları göreceğiz, ona göre karar verilecek. Henüz bu yönde resmi bir bilgi yok, Çarşamba günü Bakanlar Kurulu karar verecek.” diyen Amcaoğlu, elinde hangi sektörlerin açılacağına dair kesin bir liste olmadığının altını çizdi.

'Normalleşme' süreci kapsamında sektörlerin aşama şama olmak suretiyle 4 Mayıs tarihinden itibaren açılacağı iddia edilirken, ilk etapta 28-29 Nisan tarihleri de işaret edildi.

Soyunma kabinleri kapatılacak, ürün iadesi olmayacak

Basına sızdığı ileri sürülen diğer bilgiler arasında ise soyunma kabinlerinin kapatılacağı, ürün iadesi olmayacağı detayları yer alırken, bunun yanında kuaför ve güzellikle merkezleri için ilave kurallar, müşterilerin ve çalışanların uyması gereken kurallar ve mutlak süratle uyulması gereken kurallar da bulunuyor.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan taslak listede ise kademeli olarak açılması planlanan sektörler şöyle:

Birinci aşamada açılması planlanan sektörler:

Hırdavatçılar (cam ve aynacılar)

Su ve Elektrik Tesisatçıları

Klima Bakım Onarım Tamir (havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri)

İlaçlama Temizlik Şirketleri

Bilgisayar Tamircileri

Not: Öngörülen tarih; 28-29 Nisan

İkinci aşamada açılması planlanan sektörler:

Yetkili Servisler

Beyaz Eşyacılar

Otomotiv Sektörü

Tüm Makinist ve Tamirciler

Off-Licence

Faktöring, Leasing Şirketleri

Uluslararası Bankacılık Birimleri (Off Shore Bankalar)

Döviz Büroları

Sigortacılar

Güneş Sistemleri

Oto Yıkama

Çiçekçi ve Peyzajcılar

Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Ekipman Sağlayan Üreticiler

Anahtarcılar, Ayakkabı Tamircileri

Tabela ve Reklamcılar

Kuru Yemişçiler,

Ambalaj ile ilgili üretim yerleri

Plastik, Poşet, Pet Şişe ve Naylon üreticileri

Enerji ve Güvenlik Sistemleri

Makine Sanayi (İş Makineleri, İş Araçları)

Taşocakları

İletişim ve Elektronik Hizmetleri Satıcıları

Elektrik Elektronik Tamir Bakım ve Malzeme Satan Yerler

Enerji ve Güvenlik Sistemleri

Bobinajcılar, Akücüler

Kaynakçı, Demir-Doğramacılar, Çelik, Saç Profil

Telefoncular, Grafik Tasarımcılar

Kuru Temizlemeciler

Bilgisayar Satış Yerleri ve Bilişim

Halı Yıkama, Havuz temizleme, İlaçlama servisleri, Çamaşırhaneler

İç Kargo, Kırtasiyeler

Döşemeciler, Marangozlar, Alüminyum ve PVC Üreticileri

Mermer, Boya, Çimento, Cam, Ayna imalatçıları ve diğer tüm inşaat malzeme satıcı ve İmalatçıları

Av Malzemesi Satan Yerler

Akvaryum ve Pet Shopları

Üçüncü aşamada açılması planlanan sektörler:

İnşaat Sektörü ve Türevleri

Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezleri *

Butik ve Konfeksiyon ve İç Giyim Mağazaları .**

Restoranlar, Pastaneler, Tatlıcılar, Çikolata, Lokum, Helvacı ve Şekerlemelerin take away Servisleri ve üreticileri

Fast Food (Kebap, Döner, Pide, Pizza v.b take away servisleri)

Baharatçılar

Hukuk ofisleri, Mimar Mühendis Ofisleri ve benzeri ofisler

Büfeler ve sandviçlerin take away servisleri

Kuyumcular

Hediyelik Eşya, Çeyiz Mağazaları, 2. El Mağazaları, Müzik Ekipmanları, Oyuncakçılar, Askeri Malzeme, Ayakkabı ve Çantacılar ve benzeri yerler.

KUAFÖR VE GÜZELLİKLE MERKEZLERİ İÇİN İLAVE KURALLAR

Berber Kuaför ve Güzellik merkezleri için uygulanacak olan ilave kurallar şöyle aktarıldı:

1. İşyerleri mekânsal temizliği dezenfektan içeren ürünler ile temizlenmelidir.

2. İşyerinde de kullanılması zorunlu, bulundurulması gereken kullan at ürünler.

3. Havlu, galoş, maske, eldiven, ıspatula, penuar, sedye örtüsü, el dezenfektanı.

Müşterilere kullanılan aletler metal, ağaç, plastik, elektrikli aletler gibi farklı materyallerden oluşmaktadır.

4. Metal malzemelerin ısı, UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır.

5. Plastik malzemelerin UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır.

6. Ağaçtan malzemelerin UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır.

MÜŞTERİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

7. Randevu alarak hizmet almak.

8. Salonlara sadece hizmet alacak olanların gitmesi.

9. Eldiven ve maske bulundurmak ve takmak

ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

10. Eldiven ve maske kullanmak.

11. Her işlemden sonra yakarıda belirtilen kullan at malzemeleri ve aletlerin temizliğini hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılması

12. İşyerlerinde koltuk aralıklarının, sosyal mesafe, işlem odalarının ayrı olması önemlidir.

13. İş yerinde içeride sıra beklenmeyecek.

** Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

SOYUNMA KABİNLERİ KAPATILACAK, ÜRÜN İADESİ OLMAYACAK

Taslak metinde, Butik ve Konfeksiyonlarda Ek 1 Kuralları uygulanmakla birlikte, soyunma kabinleri kapatılacak ayrıca satın alınan ürünler iade edilmeyecektir" ifadelerine de yer veriliyor.

MUTLAK SURATLE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Ek 1: Açılacak Olan İşyerlerinin Mutlak Suretle Uyması Gereken Kurallar.

1. Açılacak işyerlerinin tümü gelenlerin kaydının tutulacağı kayıt defteri tutmak zorundadır. Kayıt Defterinde gelenlerin sırasıyla 1.adı-soyadı, 2.geldiği tarih ve 3.iletişim bilgileri mutlaka bulunacak ve günlük olarak titizlikle kayıt edilecektir.

2.Çalışan personel arasında 2’er metre mesafenin korunması, bu durumun sağlanması için çalışanların sayısının düzenlenmesi

3.Çalışan personelin kullanması için el dezenfektanı ve maske bulundurulması

4.Tüm iş yerlerinde el dezenfektanı bulundurulması, dışarıda bekleyeler için 2 metre mesafenin korunması

5.Çalışanların ellerini sık sık yıkamaları, dokunulan ortak kullanım alanlarının temizlenmesi (kapı kolu, klavye, ışık düğmeleri yüzeylerin sık sık temizlenmesi)

6.Ateşi ve öksürüğü olan şüpheli personelin ve ziyaretçilerin iş yerine getirilememesi ve/ veya alınmaması iş yerlerinin sık sık havalandırılması.

7.Semptomları olan çalışanlar (ateş, öksürük, nefes darlığı, kronik rahatsızlığı olanlar) yüksek risk gurubunda olduğundan çalıştırılmayacaktır ve evde kalacaktır.

8.Yemek araları, çay kahve ve dinlenmelerde kesinlikle 2 metre kuralı aynen uygulanacaktır.

9.Dağıtım veya Araçla dışarıya çıkacak olanlar en fazla 2 kişi ve kesinlikle maskeli seyahat edeceklerdir ve Araçlar havalandırılıp hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

10. İşyerlerinin denetimi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık bakanlığı ve Sanayi Dairesi Müdürlüğü Denetçileri, Belediyeler tarafından yapılıp kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır.

11.Açılacak iş yerlerinde, açılmadan önce bakteri taşıyan aletlerin(klimaların, ısıtma ve soğutma sistemleri v.b) gerekli hijyeni sağlayacaktır.

12. İş yerlerinde temassız ateş ölçer alet kullanılacaktır.

13.İşyerlerinin mekânsal temizliği dezenfektan ürünle yapılmalıdır.

14.Personel ve müşteriler arasındaki mesafeyi artırmak amacıyla çalışma ortamlardı yeniden düzenlenecektir.

15.Çalışma saatleri ayarlanacak, sosyal mesafe kuralına uyulacaktır.

16.Tüm çalışanların eldiven yerine el dezenfektanı kullanması daha uygun olacaktır. Her vatandaş ile muhatap olunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi, dezenfektanın efektif olabilmesi için elde kurumasının beklenmesi

17. İş yerlerinin sık sık havalandırılması.