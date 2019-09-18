Şehir hastaneleri: Yatak başına aylık 16 bin 42 lira kira

Kıbrıs için de gündeme getirilen "hasta garantili" şehir hastanelerine, Türkiye'de önemli bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yiğit Karahanoğulları, şehir hastaneleri için geçen yıl yatak başına aylık 16 bin 42 lira kira, 14 bin 585 lira da hizmet bedeli ödendiğini söyledi. 20 şehir hastanesi için sözleşmesi imzalandığına dikkati çeken Karahanoğulları, bütün hastanelerin faaliyete geçmesi ile birlikte toplam yatak kapasitesinin 30 bin 809’a yükseleceğini ve maliyetin de bu oranda artacağını ifade etti.

Ankara Tabip Odası tarafından hazırlanan Hekim Postası’nda kapsamlı bir çalışmaya imza atan Doç. Dr. Karahanoğulları; 20 şehir hastanesi için yıllık 5 milyar 930 milyon 950 bin 284 TL kira ve 5 milyar 392 milyon 199 bin 675 lira hizmet bedeli ödemesi yapılacağını kaydetti. Karahanoğulları söz konusu yazısında, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verisine göre, 12 milyar Dolar tutan yatırım için 25 yılda 30 milyar 890 milyon 366 bin 64 Dolar kira ödemesi yapılacak” dedi.

Karahanoğulları, Hekim Postası’nda yayımlanan yazıda şu ifadeleri kullandı:

“Firmaların kira gelirlerinin karşılanamaması durumunda, modelin sürdürülebilirliği için sözleşmenin ‘ihtiyari ve mecburi hizmetlerin yüklenici firma tarafından işletme dönemi boyunca sunulması karşılığında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler’ kaleminden elde edilecek ekonomik kâr, belirleyici unsur haline gelecek. Olası tabloda maliyetlerin düşürülmesi için hizmetlerde gizli nitelik kaybı, gereksiz tıbbi hizmet talebinin yaratılması, şirketlerin döner sermaye gelirleri üzerinde hak iddiası, hekimlerin örtük olarak şirket tarafından ekonomik performans denetimine tabi tutulması yaşanabilir.”