‘Seçimlik istihdam’ iddiası

Seçim yasakları arifesinde, ‘partizan istihdam’ iddiaları konuşulmaya başlandı… Kalkınma Bankası’na ‘sözleşmeli’ statüsünde alınan 2 personelin geçtiğimiz hafta iş başı yaptığı öğrenilirken, Spor Dairesi ve Milli Piyangolar Birimi’ne yapılmak istenilen işe alımların, ‘toplumsal baskı’ nedeniyle geri çekildiği iddia edildi.

Fehime ALASYA

Seçim yasakları arifesinde, ‘istihdam’ haberleri duyulmaya başlandı.

Kalkınma Bankası’na ‘sözleşmeli’ statüsünde alınan 2 personelin geçtiğimiz hafta iş başı yaptığı öğrenilirken, Spor Dairesi ve Milli Piyangolar Birimi’ne yapılmak istenilen işe alımların ‘toplumsal baskı’ nedeniyle geri çekildiği iddia edildi.

Yapılan ve yapılması planlanan çeşitli istihdamlar, kamuoyu nezdinde tepki toplarken, “Münhalsiz sınavsız, partizanca alımlar” yapıldığı da ileri sürüldü.

Spor Dairesi ve Piyangolar Birimi’nde iddia var, ‘doğrulama’ yok…

Spor Dairesi ve Milli Piyangolar Birimi’ne ‘Münhalsiz, sınavsız, partizanca’ istihdam yapıldığı iddiasını yalanlayan ilgili Birim Müdürleri “Böyle bir alım yapılmadı” dedi.

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, işe alım gibi bir durum olmadığını ifade ederek, istihdamların da normalde Başbakanlık inisiyatifi ile Yönetim Kurulu kararıyla yapıldığının altını çizdi.

Milli Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev de işe alımlara Yönetim Kurulu’nun karar verdiğini ifade ederek, böyle bir istihdam yapılmadığını vurguladı.

Kalkınma’ya sözleşmeli 2 personel

Kalkınma Bankası’ndaki istihdam iddialarına ilişkin konuşan Genel Müdürü Saffet Barutçu ise geçtiğimiz hafta iş başı yapan 2 personelin ‘sözleşmeli’ olduğunu ifade etti.

Barutçu, “Kadrolu alım olmadığı için münhal açılmadı, ihtiyaç doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile bu çalışanlar istihdam edildi.” dedi.