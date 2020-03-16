"SEÇİMİN ERTELENMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ VAR"

Başbakan Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ve temsilcileri ile Başbakanlık’ta gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Başbakan Ersin Tatar, tam anlamıyla görüş birliği olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Parti Başkan ve temsilcilerinin Hükümet’e destek ve dayanışmasını belirttiğini aktaran Tatar, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminin de konuşulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir süre ertelenmesi için de görüş birliği olduğunu söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı ile de telefonla görüşüldüğünü, yarın 14:00’te Cumhurbaşkanlığı’nda da görüşme yapılacağını belirtti. “KKTC’yi bu kritik noktada en iyi şekilde yönetmemiz önemlidir” diyen Başbakan Tatar, bugün birlikte verilen bu fotoğrafın da bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti..