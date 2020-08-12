Seçim yasakları öncesi 5 vatandaşlık

Seçim yasakları girmeden hemen önce beş kişiye vatandaşlık verildi. Bakanlar Kurulu, 11 Ağustos tarihli dünkü Resmi Gazete’de yayımladığı kararlar yürürlüğe girdi. Söz konusu kararlarda 3’ü Türkiye, 1’i Japonya ve 1’i de Rusya kökenli beş kişiye yurttaşlık verildi.

Buna göre; Alperen Kürşat Özdinç, Batuhan Ünal, Mert Atuk, Dr. Masaki Honda ve Marat Khayrutdinov KKTC yurttaşlığına alındı.

2001 İslahiye doğumlu Alperen Kürşat Özdinç'in, 2001 yılından beri, 1996 Antalya doğumlu Batuhan Ünal'ın 1999 yılından beri, 1990 Konak doğumlu Mert Atuk'un ise 2011 yılından beridir ülkemizde yaşadığı ifade edildi.

Yurttaşlık hakkı kazanan Japon asıllı Dr. Masaki Honda'nın Mağusa’da milyonlarca liralık yatırımı bulunduğu ve aynı bölge çevresinde yatırım amaçlı projeleri bulunduğu ifade edildi.

Rus asıllı Marat Khayrutdinov'un ise uzun yıllardan beri ülkedeki eğitim ve öğrenim yaşamı ile akademik camiaya yapmış olduğu katkılar göz önünde bulundurularak ülkenin yüksek öğrenim alanında tanınmasını sağlamak amacıyla yurtdışında yapacağı temas ve faaliyetlere ek, iyi ahlak sahibi olduğu belirtildi.