SEÇİM YARIŞI KIZIŞTI! ŞÖLEN HAFTASI

188 bin 688 seçmenin oy kullanacağı, ilk kez ülke genelinde ‘tek bölge’ uygulamasının hayata geçeceği, 7 Ocak’taki Milletvekilliği Erken Genel Seçimine 26 gün kaldı, siyasi partilerde ‘seçim yarışı’ kızıştı…

Seçim hazırlıkları çerçevesinde köy ve bölge ziyaretlerini yoğun şekilde sürdüren siyasi partiler, manifestolarını açıklamak ve adaylarını tanıtmak için programlarını belirledi.

Ayşe GÜLER

7 Ocak’ta gerçekleşecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili son viraja girildi, YSK ‘kesin aday listesini’ açıklarken, propaganda süreci de bugün resmen başladı.

YDP Girne adayı Okan Erdemsiz’in YSK tarafından adaylığının düşürülmesi ile 7 siyasi partideki aday sayısı 379’a gerilerken, seçimde yarışacak bağımsız aday sayısı da 9 olarak belirlendi.

188 bin 688 seçmenin oy kullanacağı, ülke genelinde ‘tek bölge’ uygulamasının ilk kez hayata geçeceği seçimde, siyasi partiler de hazırlıklarını hızlandırdı.

Seçim hazırlıkları çerçevesinde köy ve bölge ziyaretlerini yoğun şekilde sürdüren, vatandaşlarla bir araya gelen siyasi partiler, manifestolarını açıklamak ve adaylarını tanıtmak için programlarını belirledi.

Bugünden itibaren 5 siyasi parti, hafta boyunca seçim etkinliği düzenleyecek. İlk etkinlik UBP tarafından bugün saat 18.30’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

‘Çalışırız Yaparız’ sloganı ile seçimlere hazırlanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’de ise hem manifesto açıklaması, hem de aday tanıtımı 13 Aralık’ta yapılacak.

“Güçlü Bir Kadro, Temiz Bir Geçmiş, Özgür Bir Gelecek” sloganı ile 7 Ocak’taki seçime hazırlanan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 16 Aralık Cumartesi günü ‘Katılımcı Siyaset Şöleni’ düzenleyecek.

Halkın Partisi (HP)’de ise ilk manifesto tanıtımı 13 Aralık saat 19.00’da Güzelyurt’ta yapılacak.

‘Halk Bilir’ sloganı ile seçim sürecini yürüten Demokrat Parti (DP) de ise şu an için günü netleşen bir etkinlik yok.

BKP ile ittifak içinde seçime katılan ve ‘Değişim Kurtuluş’ sloganı ile seçime hazırlanan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), bugün seçim kampanyasını resmen başlatacak.

9 bağımsız…

Seçimlerde 9 bağımsız aday yarışacak. Bağımsız adayların 4’ü Lefkoşa, 2’si Mağusa, 1 Girne, 1 Güzelyurt 1 de İskele’den aday.

Bağımsız adayların isimleri şöyle: Ashraf Faiq (Lefkoşa), Osman Zorba (Lefkoşa), Çetin Sadeli (Lefkoşa), Cüneyt Hüseyin Küçük (Lefkoşa), Cuma Ülker (Mağusa), Korhan Ekcan (Mağusa), Gül Çataloğlu (Girne), Ayhan Korel (Güzelyurt), Ali Sanatkar (İskele)

UBP BUGÜN, CTP YARIN… Bugünden itibaren 5 parti, hafta boyunca seçim etkinliği düzenleyecek. İlk etkinlik UBP tarafından bugün Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. CTP’de hem manifesto açıklaması, hem de aday tanıtımı 13 Aralık’ta yapılacak.

İlk etkinlik UBP’den…

Resmi olarak propaganda sürecinin bugün başlamasının ardından ilk etkinlik UBP tarafından düzenlenecek.

‘Büyük Buluşma, Tek Başına İktidar için B1R Oluyoruz’ sloganı ile bugün saat 18.30’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek etkinlik saat 18.30’da başlayacak.

Partide propaganda sürecinde yapılacak etkinlikler, bugün partinin resmi internet sitesinde duyurulacak.

CTP’de manifesto 13 Aralık’ta açıklanacak

‘Çalışırız Yaparız’ sloganı ile seçimlere hazırlanan CTP’de hem manifesto açıklaması, hem aday tanıtımı 13 Aralık’ta yapılacak.

Saat 19.00’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik dışında rutin ziyaretler ve adaylar bölge ziyaretlerini sürdürüyor.

TDP’den ‘Katılımcı Siyaset Şöleni’…

“Güçlü Bir Kadro, Temiz Bir Geçmiş, Özgür Bir Gelecek” sloganı ile 7 Ocak’taki seçime hazırlanan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 16 Aralık Cumartesi günü ‘Katılımcı Siyaset Şöleni’ düzenleyecek.

Etkinlik saat 19.30’da başlayacak, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Partide bir taraftan ‘Katılımcı Siyaset Şöleni’ ile ilgili hazırlıklar sürerken, diğer taraftan adayların rutin köy ve bölge ziyaretleri de sürüyor.

Propaganda sürecinin bugün başlamasıyla adayların özgeçmişlerinin yer aldığı broşürlerin tüm ilçelerde dağıtımına başlanacak.

DP’de netleşen etkinlik yok… BKP ile ittifak içinde seçime katılan ve ‘Değişim Kurtuluş’ sloganı ile seçime hazırlanan TKP Yeni Güçler bugün Lefkoşa’da seçim bildirgesi dağıtarak, kampanyayı resmen başlatacak.

DP’de ‘netleşen’ etkinlik yok…

‘Halk Bilir’ sloganı ile seçim sürecini yürüten Demokrat Parti (DP) de ise şu an için günü netleşen bir etkinlik yok.

Her gün köy ziyaretlerinde bulunan DP’de diğer partilerin aksine aday tanıtımının yapılarak, manifestonun açıklanması için belirlenmiş bir şölen tarihi bulunmuyor.

Olası bir etkinlik için Atatürk Spor Salonu’nda yer ayrıldığı, YSK’ya bu konuda bilgi verilmesine rağmen kesinleşmiş bir organizasyon olmadığı öğrenildi.

HP’de ilk manifesto tanıtımı 13 Aralık saat 19.00’da Güzelyurt’ta yapılacak, TDP ise 16 Aralık Cumartesi günü ‘Katılımcı Siyaset Şöleni’ düzenleyecek.

HP’de 3 bölgede manifesto tanıtımı…

Halkın Partisi (HP)’de ise 13 Aralık itibariyle 3 bölgede manifesto tanıtımı yapılacak.

‘Halkın İradesiyle Yeni Siyaset’ ve ‘Halkın Seçimi Halkın Partisi’ sloganı ile seçim sürecinin yürütüldüğü HP’de ilk manifesto tanıtımı 13 Aralık saat 19.00’da Güzelyurt’ta yapılacak.

İkinci manifesto tanıtımı 15 Aralık Cuma günü saat 19.00 Girne’de gerçekleşecek. Parti manifestosu Mağusa’da 19 Aralık Salı günü saat 19.00’da yapılacak.

Milletvekili adayları bölgelerdeki rutin ziyaretlerini bu sürede de devam edecek.

TKP-YG’de bugün seçim bildirgesini dağıtacak

BKP ile ittifak içinde seçime katılan ve ‘Değişim Kurtuluş’ sloganı ile seçime hazırlanan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), bugün seçim kampanyasını resmen başlatacak.

Vekil adayları bugün Lefkoşa Dereboyu bölgesinde saat 14.00’de seçim bildirgesi dağıtacak, 4-5 grup şeklinde ada çapında propaganda gezileri başlatacak.

22 Aralık Cuma günü de YDÜ’de aday tanıtım şöleni gerçekleştirilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

Propaganda için son gün 6 Ocak

Seçim propaganda sürecinin başlamasının ardından, 17 Aralık Pazar gününe kadar siyasi partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçe vermesi gerekiyor.

18 Aralık Pazartesi günü ise sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü…

Propaganda sürecinde seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 23 Aralık’a kadar yayımlanabilecek.

Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürleri 4 Ocak’a kadar dağıtılabilecek.

Seçimin bir gün öncesi yani 6 Ocak ise seçim propagandasının son günü olacak.

SEÇMEN NASIL OY KULLANACAK?

Mühür ve tercih nasıl olacak?

Seçmenler bu seçimde ilk kez 6 ilçedeki 50 adaya da oy verebilecek.

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’yla belli kurallar çerçevesinde, ‘mühür’, ‘mühür+tercih’ ve ‘karma’ olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, herhangi bir partiye mühür vuran ve bu parti içerisinde tercih yapan seçmen eskiden olduğu gibi bu seçimde de aynı yöntemle oy kullanabilecek.

Seçmenler, oy vereceği partinin kendi adayları içerisinde tercih yapma hakkına da sahip olacak.

Bunu yaparken, isterse eskiden olduğu gibi sadece oy kullandığı bölgede tercihi yapabilecek, isterse tüm ilçelerde de tercih yapabilecek.

Şu anki rakamlara bakıldığında seçmenler Lefkoşa’da 8, Mağusa’da 6, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 2, İskele 2, Lefke’de ise 1 milletvekili adayına karma oy kullanabilecek.

Seçmenin hiç tercih yapmaması halinde bile mührü geçerli olacak.

Karma oylar: EN AZ 24, EN FAZLA 50!

Karma oy kullanacak seçmenler ise yeni sistemde EN AZ 24, EN FAZLA 50 olmak kaydıyla KARMA OY kullanabilecek.

Seçmen istediği takdirde her bölgenin en düşük ve en yüksek sayılarını içeren kuralına bağlı kalmak kaydıyla 24 ile 50 arasında KARMA OY verebilecek.

Seçmenler bunu gerçekleştirirken, EN AZ 2 SİYASİ parti veya bir parti ile bağımsız milletvekilleri arasında da oy kullanabilecek.

Örneğin, karma oy kullanmayı tercih eden seçmenler Lefkoşa’dan en az 8 en fazla 16 adaya karma oy verebilecek. Mağusa’da ise seçmenler en az 6 en fazla 13 karma oy verebilecek.

Ayrıca seçmenin sadece bulunduğu ilçedeki milletvekili adaylarına karma oy kullanması yeterli olmayacak, diğer ilçelerden de en alt sınırı sayısına uyarak oyları 24’e tamamlaması gerekecek.

Bu çerçevede örneğin karma oy kullanan seçmen, Lefkoşa’dan 16, Mağusa’dan da 13 karma oy kullanması halinde toplam 29 oy kullanmış olacağı için en az 24 en fazla 50 kuralına uygun olduğu için oyları geçerli sayılacak.