Ayşe GÜLER

Yerel seçimlerin Haziran ayında yapılmasını düzenleyen Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, 26 kabul, 10 ret, 1 çekimser oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

4 madde de düzenlemeye gidildi, seçim takvimi kısaldı.

Yapılan yeni düzenleme ile Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 11’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasında değişikliğe gidildi, 60 gün olan seçim yasakları 40 güne indirildi.

Siyasi partilerin aday saptama süreci 30 güne düşürüldü. Bu tarih daha önce 40 gün olarak belirlenmişti.

Adaylık başvuru süreleri ise oy verme gününden önceki 27. güne çekildi. Bu süre daha önce 37. gün olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle adayların oy verme gününden önceki 22 günde kesinleşmesi, kesinleşen adayların 21. günde de ilan edilmesi kararlaştırıldı. Eski düzenlemede adaylar 28 gün önce belirleniyordu, kesinleşen adaylar ise 27. günde ilan ediliyordu.

Seçimden 26 gün önce başlayan propaganda süresi ise 20 gün önceye alındı.