Seçim gezisinde Fahrettin Koca'yı aradı

Başbakan Ersin Tatar, Lefke esnafı ile bir araya geldi. Tatar, toplantı sırasında Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayarak telefonda görüştü. Tatar, Koca ile yaptığı telefon görüşmesini Lefke esnafına da dinletti.

Tatar, telefon bağlantısı öncesinde toplantıdaki esnafa, “Her şey burada kontrol altındadır, burası çok güvenlidir, öğrencilerin gelmesi için sizin önünüzde bu durumu Fahrettin Koca’ya anlatacağım, destek isteyeceğim, onlara söyleyeceğim, buranın güvenilir olduğunu söylesinler. YÖK ile de temaslarım var, ben 30 bin öğrenciyi buraya getirip ekonomiyi ayakta tutacağım.” diyerek Fahrettin Koca’yı aradı.

Koca ile olan konuşmasını hoparlörden esnafa dinleten Tatar, “Bugün Pandemi hastanesini ziyaret ettim, Ekim’de tamamlanacaktır, katkılarınızla alt yapımız giderek güçlenmektedir.” dedi.

“Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz bu şekilde iyidir”

Tatar ile konuşan Fahrettin Koca, pandemi hastanesinin fiziksel yapısından tıbbi donanımına kadar birçok bilgi verip, her ihtiyaçta KKTC’nin yanında olacaklarını aktarırken, Tarar, telefonu kapattıktan sonra oradaki esnafa; “İşte siz de duydunuz, bizim Türkiye ile ilişkilerimiz bu şekilde iyidir” dedi.