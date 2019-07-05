Sebze- meyve kuzeyde ET GÜNEYDE UCUZ

Bu hafta adanın her iki yanında da meyve ve sebze fiyatlarında düşüş var... Dövizin seyrine bağlı olarak Kıbrıs’ın güneyinde de fiyatların düşmesine karşın, sebze ve meyve kuzeyde, et alışverişi ise güneyde cazip…

Kirazdan şaşırtan yükseliş: Birkaç hafta öncesine kadar 39 TL dolaylarında seyreden kirazın kilosu geçtiğimiz hafta 26 TL’ye kadar inmişti. Bu hafta ise yeniden çıkarak 31 TL’yi aşan fiyatlarla piyasada yer aldı.

Güneyde en büyük çıkış brokoliden, düşüş şeftaliden: 17 TL olan brokolinin kilosu bu hafta 31 TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta 19 TL olan şeftali ise bu hafta 10 TL’ye geriledi.

Fehime ALASYA

Son haftalarda Türk Lirası’nın döviz karşısında görece değer kazanması, Kıbrıs’ın güneyindeki fiyatlara indirim olarak yansıdı. Bununla birlikte kuzeyde de fiyatların seyri giderek düştü.

Bu hafta adanın her iki yanında da fiyatı yükselen tek ürün kuru soğan olurken, özellikle Kıbrıs’ın güneyinde dövizin seyriyle birlikte fiyatlar düştü. Buna rağmen, sebze ve meyve kuzeyde, et alışverişi ise güneyde cazip…

Birçok sebze meyve ücretlerinin bu hafta hem kuzey hem de güneyde düştüğü görüldü.

Geçtiğimiz hafta 6,54 TL olan Euro, bu hafta 19 kuruş düşerek, 6,35’e geriledi. Bu gerileme güneydeki tüm ürünlerdeki fiyatlara indirim olarak yansırken, kuzeydeki pazarı da olumlu etkiledi.

Kuru soğan bu hafta adanın her iki yanında da fiyatı yükselen tek ürün oldu. Bunun yanında kuzeyde yedi üründe fiyatlar gerilerken, genel olarak küçük indirimler yaşandığı görüldü. Güneyde ise genel olarak dövizden kaynaklı düşüşlerin yanında dört kalemde hissedilir indirimler yaşandı.

Yenidünya, asma yaprağı ve çilek sezonu kapadı



Yenidünya, asma yaprağı ve çilek bu hafta sezonu kapatan üç ürün oldu. Hem kuzeyde hem de güneyde bu ürünlerin birçok marketin reyonundan kalktığı görüldü.

Pırasa ve taze bakla da yavaş yavaş sezonu kapatacak yemeklikler arasında.

Sebze kuzeyde cazip…

Kabak, salatalık, brokoli, domates, portakal, biber, kereviz, kivi, avokado, havuç, taze fasulye, kavun, üzüm ve karpuzda iki bölge arasında büyük fark görüldü. Birçok sebze ve meyvede güney iki katı veya üzeri oranda pahalı kalırken, sadece kuru soğan, patates, mantar, şeftali ve ananas fiyatları güneyde daha ucuz.

Sebzeler, genel olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde daha uygun fiyatlara manav reyonlarında yer almaya devam ederken, dövizdeki düşüşe bağlı olarak et fiyatları güneyde daha da düştü.

Güneyde en büyük çıkış brokoliden, düşüş şeftaliden

Euro’daki gerileme güneyde tüm ürünlerdeki fiyatlara genel olarak indirimli yansıdı. Buna karşın soğan, brokoli ve kavun bu hafta güneyde fiyatı çıkan meyve sebze arasında yer aldı.

Soğan 4,25 TL’den 4,76 TL’ye çıkarken, kavun 1 TL’lik artış gösterdi. Güneyde en büyük çıkış ise Brokolide yaşandı. 17 TL olan brokoli bu hafta 31 TL’ye yükseldi.

Güneyde fiyatı düşen ürünler arasında en büyük fark şeftalide yaşandı. Geçtiğimiz hafta 19 TL olan şeftali bu hafta 10 TL’ye geriledi. Fiyatı hissedilir ölçüde düşen ürünler arasında şeftali yanında limon, taze fasulye ve kaysı yer aldı.

Kirazdan şaşırtan yükseliş

Güneyde Euro’nun düşüşünden kaynaklı görülen genel indirim, kuzeyde de manav reyonlarında yaşandı.

Fiyat oynamaları daha çok meyvelerde yaşanırken, yemeklik sebze ücretleri aynı oranda seyretti.

Bu hafta kuzeyde en büyük çıkış kirazda yaşanırken, şeftali, kavun, limon ve portakal da fiyatı yükselen ürünler arasında yer aldı.

Birkaç hafta öncesine kadar 39 TL dolaylarında seyreden kirazın kilosu geçtiğimiz hafta 26 TL’ye kadar inmişti. Bu hafta ise yeniden çıkarak 31 TL’yi aşan fiyatlarla piyasada yer aldı.

Kuzeyde haftalardır tırmanışını sürdüren limon, bu hafta da hız kesmeyerek 9,55 TL’den 10,25 TL’ye çıktı.

Fiyatı düşen ürünler arasında salatalık, soğan, kivi, avokado, havuç, kaysı ve karpuz oldu.