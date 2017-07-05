Mağusa Festivali’ndeki Şebnem Ferah konserinde, izleyenler, ünlü sanatçıyı “yuhaladı”, konserin geç başlamasına yoğun şekilde protesto etti.

Salamis Harabeleri’ni hıncahınç dolduran Şebnem Ferah hayranları,

Mağusa Festivali’nde acı bir deneyim yaşadı.

Şebnem Ferah’ın sahneye çıkması için yaklaşık 1.5 saat boyunca, aşırı bir sıcak içersinde bekleyen kalabalık, ıslıklar ve yuhalamalarla sanatçıyı ve organizasyonu protesto etti.

Konserin gecikmesi yoğun tepkilere neden oldu.

Şebnem Ferah, sahneye çıktıktan sonra da tepkiler devam etti.

2 saate yakın sahnede kalan sanatçı, yaklaşık 4 bin kişiyi şarkılarıyla eğlendirerek, kendini affettirmeye çalıştı.



Bilet isyanı



Festivale yönelik bilet isyanı da sosyal medyaya yansıdı…. Bir yurttaşın şu isyanı dikkat çekti:

"MAĞUSA BELEDİYESİ'nin düzenlemiş olduğu Mağusa Festivaline konserler için önceden bilet almayın! Neden mi? Çünkü bilet alırsanız giriş kuyruğuna girer, konser alanına en son alınırsınız... Fakat bilet almazsanız, bilet almak için en öne gider, bileti alıp hemen içeri alınırsınız! Bu rezillikle birlikte 6000 kişilik bilet düzenleyip konser alanına alamayan ve hak çiğneyen bir belediyenin, 40 bin nüfuslu bir şehri nasıl yönettiğini hayal etmek pek de güç olmayacaktır sanırım... Ha insanımıza gelince, vurgun duymaz, bekleyenleri enayi sanan ve kendini dünya akıllısı gören bir topluluk...”

Festivalde bu hafta 3 etkinlik var



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konserin başında yaptığı açıklamada, 21.Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’ni yapmaktan mutluluk duyduğunu, her geçen yıla göre çıtanın üst seviyelere taşındığını ifade ederek, Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali’nin ülkemizin ve Gazimağusa şehrinin tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.

Telsim Vodafone, Notherland, Kıbrıs Türk Petrolleri, vakıflar bankası, City Mall, Akol İnşaat, Erbatu İnşaat, ekor, Evolve Park’ın sponsor olduğu Abradakabra Medya, PR Plus’ın katkılarıyla gerçekleşen Festival kapsamında Murat Dalkılıç’ın konseri 10 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro'da, Kurultay Akbay orkestrası konseri ise 11 Temmuz akşamı Othello Kalesi'nde, yer alacak. Porto Rico'lu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano ise 19 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro'da sahneye çıkacak.