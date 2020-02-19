“Savcı Atakara istifa etti” iddiası

Savcı Mustafa Atakara’nın, aleyhinde ‘adaleti yanıltma ve delil karartma’ suçlamaları ile ilgili geçtiğimiz hafta açılan iç soruşturma nedeniyle ‘savcılık’tan istifa ettiği iddia edildi. Resmi kaynaklar bu bilgiyi doğrulamadı ancak Atakara'nın odasını boşalttığı öne sürüldü.

Devrim DEMİR

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Aralık ayında kararı okunan ‘cinsel istismar’ ve ‘cinsel taciz’ davasında “adaletin tecelli etmesine müdahale ettiği” gerekçesi ile mahkeme emri ile hakkında soruşturma başlatılan Girne Kaza Mahkemesi’nde görevli Savcı Mustafa Atakara’nın istifa ettiği iddia edildi.

Yüksel Savcılar Kurulu 14 Şubat günü Savcı Atakara için toplanmıştı.

Mustafa Atakara’nın önceki gün Başsavcılığa, savcılığa istifa ettiğine dair gerekli yazıyı teslim ettiği öne sürüldü. Bu bilgileri resmi kaynaklar doğrulamazken YENİDÜZEN’e bilgi veren güvenilir kaynaklar iddiaları teyit etti.

Girne Ağır Ceza Mahkeme Heyeti, 19 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı kararında davada söz konusu müdahale edenler aleyhinde soruşturmanın ‘derhal’ başlatılarak, 2 ay içinde dosyanın teslim edilmesine emir vermişti.

Dava neydi?

Girne’de 2017 yılında apartman damına çıktığı esnada aynı apartmanda kalan iki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile hakkında ‘cinsel taciz’, ‘cinsel istismar’ suçları getirilen 25 yaşındaki Uğur Türkmen, ‘eksik tahkikat ve çelişkili ifadeler’ nedeniyle 19 Aralık 2019 tarihinde beraat etmişti.

Kararı okuyan Yargıç Ozankaya, olay yerinde ağaçların büyük önem taşıdığını ancak keşiften iki gün önce kesildiklerine vurgu yapmış, adaletin tecelli etmesine müdahale edenler hakkında ‘derhal’ soruşturma başlatılmasına ve 2 ay içinde dosyanın teslim edilmesine emir verilmişti. Mahkeme ağaçların kesilmesine Savcı Atakara'nın neden olduğuna işaret etmişti.

Heyetin dava ile ilgili bulguları…

‘Polis eksik tahkikat yaptı’

Başkanlığını Füsun Cemaller’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’dan oluşan Mahkeme Heyeti’nin baktığı davada, ‘cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından yargılanan Uğur Türkmen’in kararını Yargıç Mine Ozankaya okumuştu.

Olayın 2017 yılında Girne’de meydana geldiğini anımsatan Ozankaya, Türkmen’in aynı apartmanda iki küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile şikâyet üzerine tutuklandığını kaydetmişti.

Sanık Türkmen’in aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini ve duruşma yapıldığını ifade eden Ozankaya, S.G ve C.H’nin mahkemede ayrı ayrı ifade verdiklerini belirtmişti.

Soruşturma memurunun da mahkemede duruşma aşamasında dinlendiğini kaydeden Ozankaya, tahkikatın önemli ölçüde zayıf kaldığını ifade etmişti.

Polisin detaylı bir soruşturma yapmadığını, sanığın evinde arama yapılmadığını, çevre şahadeti alınmadığı gibi, kamera görüntülerinin de incelenmediğine dikkati çeken Ozankaya, polisin eksik tahkikat yaptığına bulgu yaptıklarını söylemişti.

Müştekilerin ifadeleri gerçeği yansıtmadı

Yargıç Mine Ozankaya, müştekilerin mahkemede dinletildiğini verdikleri şahadetin birbiri ile örtüşmediğini kaydetmişti.

Müştekilerin bir birlerini korumak için farklı ifadeler verdiklerini belirten Ozankaya, şahadetlerin büyük bir titizlikle incelendiğini ancak ifadelerin çelişkili olduğuna bulgu yaptıklarını belirtmişti.

Keşif yapılacak yerde ağaçlar kesildi, mahkeme soruşturma emri verdi

Kasım ayında olayın gerçekleştiği iddia edilen yerde, mahkemenin keşif yapacağını anımsatan Ozankaya, keşiften iki gün önce dava için büyük önem arz eden ağaçların kesildiğini ifade etmişti.

Şikâyetçilerin olayın geçtiği apartman damında polisin hiçbir tahkikat yapmadığına da dikkati çeken Ozankaya, adaletin tecelli etmesine müdahale edenler hakkında ‘derhal’ soruşturma başlatılmasına emri vermişti.