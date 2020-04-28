Satışa hazır uyuşturucu paketleri ile yakalandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı V.A., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının ‘Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarrufu’ suçundan tutuklu olduğunu belirtti.

Polis, 27 Nisan tarihinde, . saat 11.30’da, Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından V.A.’nın evinde yapılan aramada üç ayrı noktada ayrı ayrı paketlenmiş yaklaşık 25 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

280 TL’ye satış yaptığını itiraf etti…

Polis, zanlının uyuşturucu maddeleri Mart ayı 2020 tarihinde aranan bir şahıstan aldığının ve uyuşturucu maddelerden 3 ayrı şahsa 280 TL karşılığında verdiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.