Ünlü Yunanlı şarkıcı Antonis Remos ve Kıbrıslı şarkıcı Anna Vissi, Kıbrıs orkestraları eşliğinde Lefkoşa’nın güneyinde Yunanistan’daki yangın mağdurları için bir konser verdi.

“StandByGreece” medya kampanyası çerçevesinde düzenlenen yardım amaçlı konser yoğun ilgi gördü.

Gönüllülük Komiseri Yiannis Yiannaki himayesinde düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Remos ve Vissi’nin bedava verdikleri konser halka açık gerçekleştirildi. Konserde yardım stantları kuruldu. Yapılan tüm yardımlar altyapının yeniden kurulmasına ve yangından etkilenen bölgelerde yaşayan çocuklara destek için kullanılacak.

Konser Yunanlı şarkıcı Antonis Remos, Kıbrıslı şarkıcı Anna Vissi, Kıbrıslı besteci ve yapımcı Giorgos Theophanous, diğer müzisyenlerle birlikte, Kıbrıs’ı anlatan “Chrysoprasino Fyllo” (Altın-Yeşil Yaprak) şarkısını söylediler. Müziği Mikis Theodorakis’e ait olan şarkının sözlerini Leonidas Malenis yazdı.

Konserde, Theo & Alex, OnTour, Cashiers (Band), Neon Knights, The Boots, ve Fuse orkestraları yer aldı. (YD/CNA)

