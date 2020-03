Şarkıcı, Söz Yazarı ve Prodüktör, Ellie Goulding

Ersin Kaşif

Bu hafta dünya starımız İngiltere’den. Gerçek adı Elena Jane olan yıldızımızın sahne ismi Ellie Goulding. 30 Aralık 1986’da, Hereford, İngiltere’de dünyaya geldi. Çok yönlü bir sanatçı olan Ellie, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör olarak ses getiriyor.

2009’da yapımcı şirket, Polydor Records ile çalışmaya başladıktan sonra ilk kısaltılmış albümü (EP) olan ‘An Introduction to Ellie Goulding’ 20 Aralık 2009’da iTunes ve Zune’da yayınlandı. Daha sonra ilk stüdyo albümünü çıkarttı. İlk stüdyo albümü, ‘Lights’ ile bütün dünyada ses getirdi. Bu albüm, UK Albums Chart’ta 1.sırayı aldı ve İngiltere’de 850,000’den fazla albüm sattı. Aralık 2010’da yorumladığı, Elton John’un ‘Your Song’ adlı şarkısı İngiltere’de 2.sıraya yükseldi ve bu şarkıyı 29 Nisan 2011’deki Buckingham Sarayı’nda gerçekleşen Prens William ve Kate Middleton’ın düğününde seslendirdi. 2015’te çıkan yeni şarkısı ‘Love Me Like You Do’, ‘Gri’nin Elli Tonu’ adlı filmde kullanılmak üzere seslendirildi.

“Ne yapayım! pop söylemek istiyorum”

Eleştirmenlerden çoğunlukla iyi yorum alan ikinci albümü ‘Halcyon’ Ekim 2012'de yayınlandı. ‘Anything Could Happen’ adlı şarkısı Belçika, İrlanda ve Yeni Zelanda'da ilk dört listesine girdiği gibi İngiltere'de de ilk beşin içine girerek albümün en iyi çıkış yapan şarkısı oldu. Bir röportajında bakın neler diyor Ellie Goulding;

“Hakkımda iki farklı görüş var. Elektronik müzikte bir hayli popülerim, ‘club’ kraliçesi diyenler de oldu. Ama bir yandan pop müzik dalında da ciddi bir hayran kitlem var. Hatta işi abartıp ‘country’ yıldızı olarak da iş yapacağımı iddia edenler bile oldu. Baktım hakkımda kafalar karışık, uzun süre hangi yöne gitmem gerektiğini düşündüm. En sonunda bir karara vardım. Ve beni artık pop dalında zirveye oynarken göreceksiniz. Bu yüzden bu albüm benim için kritik... Belki elektronik müzik dalıyla ilgilenen kesimden hayranlarım küsecekler ama çok daha fazla kişiye ulaşacağım pop müzikle. ‘Delirium’ pop müzik dalında kendimi adadığımı gösteren bir çalışma. Elektronik müzik dinlemeyi ben de seviyorum ve ciddiye de alıyorum ama ne yapalım, pop müzik söylemek istiyorum.”