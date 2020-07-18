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Sarayda tebrik yok

Sarayda tebrik yok

 Cumhurbaşkanlığı,salgın dönemi nedeniyle bu yıl "20 Temmuz" Resepsiyonu ile Kurban Bayramı’nda halkla bayramlaşmanın olmayacağını açıkladı

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 Cumhurbaşkanlığı, her yıl geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen "20 Temmuz" Resepsiyonu ile Kurban Bayramı’nın birinci günü (31 Temmuz) yer alan halkla bayramlaşmanın; içinde bulunulan salgın dönemi nedeniyle bu yıl yapılamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, tüm halka sağlıklı günler de dilendi.

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