Sarayda tebrik yok

Cumhurbaşkanlığı, her yıl geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen "20 Temmuz" Resepsiyonu ile Kurban Bayramı’nın birinci günü (31 Temmuz) yer alan halkla bayramlaşmanın; içinde bulunulan salgın dönemi nedeniyle bu yıl yapılamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, tüm halka sağlıklı günler de dilendi.