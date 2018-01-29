Şanslı bilet “68035”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “68035” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.

28.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

68035

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

62178

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

79081

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

11730

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16105 55698 56880

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01559 11091 21895 42296 52344

66976

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02141 18391 37040 48987 59257

61725 64821 79923

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00931 02902 06292 20540 26273

44456 53300 61570 62397 71906

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05225 10934 11323 18330 18636

18699 19895 19952 36436 41883

43478 47644 48092 50949 51825

52740 65809 66417 66998 79487

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08035 18035 28035 38035 48035

58035 60035 61035 62035 63035

64035 65035 66035 67035 68005

68015 68025 68030 68031 68032

68033 68034 68036 68037 68038

68039 68045 68055 68065 68075

68085 68095 68135 68235 68335

68435 68535 68635 68735 68835

68935 69035 78035

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00

66

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

9