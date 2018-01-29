Şanslı bilet “68035”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi dün akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “68035” numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabilir.
28.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
68035
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
62178
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
79081
2.500 TL İkramiye Kazanan Numara
11730
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16105 55698 56880
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01559 11091 21895 42296 52344
66976
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02141 18391 37040 48987 59257
61725 64821 79923
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00931 02902 06292 20540 26273
44456 53300 61570 62397 71906
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05225 10934 11323 18330 18636
18699 19895 19952 36436 41883
43478 47644 48092 50949 51825
52740 65809 66417 66998 79487
Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08035 18035 28035 38035 48035
58035 60035 61035 62035 63035
64035 65035 66035 67035 68005
68015 68025 68030 68031 68032
68033 68034 68036 68037 68038
68039 68045 68055 68065 68075
68085 68095 68135 68235 68335
68435 68535 68635 68735 68835
68935 69035 78035
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00
66
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
9