Hükümeti ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki turizm sektörünü ötekileştirmek ve yok saymakla suçlayan Casino İşletmecileri Birliği (CİB) sektörün yaşamını sürdürmesi için bundan sonraki dönemde bir an önce giriş kapılarında düzenlemelere kolaylık getirerek özellikle turistlere ülkeye karantinasız girişleri sağlamasını istedi.

Sektörün 1 Haziran itibarıyla vergi mükellefiyetlerini yerine getirmek koşuluyla açılmasına ilişkin kararı değerlendiren CİB yönetim kurulu bugün kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada, hükümetin yasa gücünde kararname ile faaliyetleri durdurulan işletmeler kapsamına aldığı casino ve otellerde çalışan turizm emekçilerini kısmi de olsa yaptığı yardım kapsamına almamasını eleştirdi.

Hükümet edenlerin bürokratlarla birlikte turizm sektörüne karşı adeta düşmanca nitelendirilebilecek şekilde olumsuz tavırlarının genel de turizm ekonomisine özelde yerel üretim sektörüne ağır kayıplar yaşattığına değinilen açıklamada, hükümetin aldığı yanlış kararlarla binlerce insanımızı işsiz kalma riski ile karşı karşıya bıraktığı savunuldu.

“Hükümetin aldığı yanlış kararlar neticesinde bugün binlerce insan işsiz kalma riski altında, aileleriyle birlikte zor günler geçirmektedirler. Sektör olarak bizler çalışanlarımıza sahip çıkmaya çalışırken devletimizin de mağdur olan çalışanlarımıza sahip çıkmasını beklerdik” denilen açıklamada devletin kasasına her yıl turizmden giren yüz milyonlarca doların kazanılmasına turizm emekçilerinin büyük payı olduğu hatırlatıldı.

“Şans oyun salonları kimler için açıldı”

CİB yönetim kurulu açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Pandemi nedeniyle sınırların kapalı olduğu bir dönemde ve uçakların ne zaman uçacağına dair en ufak bir ışık bile yokken, sadece yabancıların girişine serbest olan Şans Oyunları Salonları;