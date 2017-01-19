Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam yapıldı. 18 Ocak 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “23922” numaralı bilete isabet etti. Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Mağusa bölgesinde satılan “23922” numaralı bilete isabet etti. Kıbrıs Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Mağusa bayisi Hasan İpekçioğlu tarafından satıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.

18.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

23922

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

48071

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

38827

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24612 32108

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

33415 34434 50743 70963

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04765 18726 51308 52113 52678

54604 54901 58386

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01092 10767 11239 11401 16182

22633 49043 51000 75160 75728

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04512 06402 21045 26517 26681

27062 44483 46079 65017 75628

77926 79914

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04164 06508 18389 19798 31262

41741 43594 50713 57314 59900

60232 63835 65832 67231 67866

68893 70730 71031 72753 77769

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07

44

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

8