Şans bu kez Mağusa’ya güldü
Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye “23922” numaralı bilete isabet etti
Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi dün akşam yapıldı. 18 Ocak 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “23922” numaralı bilete isabet etti. Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Mağusa bölgesinde satılan “23922” numaralı bilete isabet etti. Kıbrıs Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Mağusa bayisi Hasan İpekçioğlu tarafından satıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.
18.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları
200.000 TL İkramiye Kazanan Numara
23922
10.000 TL İkramiye Kazanan Numara
48071
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
38827
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24612 32108
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
33415 34434 50743 70963
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04765 18726 51308 52113 52678
54604 54901 58386
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01092 10767 11239 11401 16182
22633 49043 51000 75160 75728
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04512 06402 21045 26517 26681
27062 44483 46079 65017 75628
77926 79914
50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04164 06508 18389 19798 31262
41741 43594 50713 57314 59900
60232 63835 65832 67231 67866
68893 70730 71031 72753 77769
Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07
44
Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
8