Sanayi girişinde kaza, trafik felç!

Lefkoşa Sanayi bölgesi, doğu girişi güzergâhında meydana gelen kaza, bölgedeki trafiği felç etti.

Alpet Petrol İstasyonu, doğu girişi yönündeki güzergâhta, FH 192 plakalı kamyon ile LN 587 plakalı salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, sanayi bölgesine girişteki trafiği adeta durma noktasına getirdi.

Yüksek araçlar, kaldırım üzerinden sanayi bölgesine girmeyi başarırken, küçük salon araç sürücüleri trafikte ter döküyor.

Kazada herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serperken, araçlarda maddi hasar meydana geldi, bölgedeki trafik ise kazadan ötürü neredeyse durma noktasına geldi.