"Sanat bir terapidir, zaman nasıl geçti unutturur"

Dila Şimşek

Alev Afacan, Kıbrıs'ta doğup büyüdü. Üniversiteye gideceği dönemde ülkede resim ile ilgili bir bölüm olmadığı için Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde okuyan Afacan, üniversiteden sonra orada evlenerek yıllarca İstanbul'da yaşadı.

20 seneden fazla, öğretmenlik yapan Afacan, geçtiğimiz sene Alsancak'a taşınıp 'Alev Galeri' isimli sanat galerisini açtı, özel derslerle de öğretmenliğe devam ediyor, resimle ilgili çeşitli teknikleri, her yaşa öğretiyor.

"Sanatçı kendisini her zaman geliştirmeli, 'ben oldum' dememeli"

Annesinin de resim öğretmeni olduğunu belirten Afacan, "Evimizde hep resim yapılıyordu. Bu nedenle ben de küçük yaşta yeteceğimi keşfettim. El yatkınlığım vardı, o zamandan beri resim çiziyorum" diyor.

Eşi emekli olunca adaya dönmeye karar verdiklerini söylüyor. Her ressamın olduğu gibi, bir galeri, atölye açmanın hayali olduğunu ifade ederek, "Burada çalışmak bambaşka bir şey. Öğrencilerimle de burada buluşuyorum. Hiçbir sanatçı oldum dememeli, her gün yeni teknikler çıkıyor, kendimizi yenilemeliyiz, zamana uymalıyız. İsteğim ise, insanlara sanat sevgisini aşılamak. Bence adamızda sanata bakış iyi noktada. Geldiğimden beri iki karma sergi açtım, katılım da iyiydi. Tabii bu biraz da maddiyata ve insanın zevkine dayalı bir durum. Ama öğrencilerimin ilgisi de çok güzel. Özellikle küçük öğrenciler çok hevesli ve meraklı..." diye anlatıyor. Güzel bir iş yaptığına inandığını söyleyen Afacan, sanatçıların 'güzel insanlar' olduğunu düşünüyor. Afacan aynı zamanda Kanal T'de, kendi alanında görüşlerini belirtmek için her hafta programa katılıyor. Sanatın insanların ruhunu beslediğini, tıpkı terapi gibi olduğunu belirten Afacan, zamanın nasıl geçtiğini unutturduğunu vurguluyor.