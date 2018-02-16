Sanal kumardan 5 tutuklu!
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün düzenlediği operasyonlar sonucunda 5 kişiyi tutuklandı.
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Girne’de eş zamanlı dört ayrı eve yönelik yapılan operasyonda, bir dairede internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı, diğer üç dairede ise internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan birçok bahis sitesine finansal hizmet sağlandığı tespit edildi.
Polis açıklamasında, operasyon kapsamında H.T. (E-41), M.M.G. (E-34), B.O. (E-34), C.D.T. (E-26) ve M.A.’nın (E-22) tutuklandığı bildirildi.
Zanlılar bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
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Etiketler : SANAL KUMAR, MAHKEME, İNTERNET
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