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Sanal bet davasına yine erteleme

Sanal bet davasına yine erteleme

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B. A. ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan 11 kişi dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı B. A. ile mesele ile ilgili tutuksuz yargılanacak olan O.E, N.Ş, N.C.E, B.Ç, İ.Ö, E.H.A, E.Ç, B.A, A.D, D.V ve H.Y.G dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın dün başlaması beklenirken, iddia makamının tehir talep etmesi üzerine duruşma yine ertelendi.

Sanıkların avukatlarının erteleme talebine itiraz etmemesi üzerine mahkeme yeni bir tarih belirledi.  Yargıç Meltem Dündar, IP duruşması için 17 Şubat itibari ile duruşmaların başlayacağını belirterek, davayı 17 Şubat saat 11.30’a erteledi.

 

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