Şampiyon Kaner ile devam

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’de bir süre önce şampiyonluk ipini göğüsleyen Yenicami Ağdelen Kulübü’nde Olağan Genel Kurul, dün kulüp lokalinde gerçekleştirildi. Faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile onaylanırken, yeni dernekler yasasına göre kulüp tüzüğünde bir maddenin değişikliğinin yanı sıra üyeler yönetime tesis için yapacağı çalışmalar için de tam yetki verdi. Mevcut başkan Kaan Kaner’in tek aday olarak girdiği seçimde oylama yapılmadan 23 kişilik yönetimi ile birlikte Kaner görevine devam etti.

Faaliyet raporunu Kaner okudu

Genel Kurul’da Divan Başkanlığı görevini Ödül Muhtaroğlu, sekreterlik görevlerini Okay Perçinci ve Ahmet Zekai üstlendi. Kulüp başkanı Kaan Kaner faaliyet raporunu üyelere okurken kötü durumdan istikrarla daha iyi giden bir durum içerisinde olduklarını belirtti. Sportif başarının her zaman hedef olduğunu ancak ekonomik destekle istikrarı sağlamanın güç olduğunu belirten Kaner, tesis projesi ile Yenicami geleceğini garanti altına alacaklarını dile getirdi. Projenin adada tek olacağını kaydeden Kaner, sezon içerisinde elde edilen sportif başarıları aktardı.

Kaner: “Bir kulübümüz ciddi rakamlarla transfer çalışması yapmakta”

Üyeliklere hız verdiklerini, 230’a yakın aktif üyelerin olduğunu belirten Kaan Kaner, aktif sosyal medya hesapları ile birlikte internet sayfasının yayında olduğunu söyledi. Kaner hedeflerinin önümüzdeki yıl tesis projesi ile ilgili somut adımlar atmak olduğunu belirtti. “Bir kulübümüz çok ciddi rakamlarla transfer çalışması yapmakta ve piyasayı alt üst etmekte” diyen Kaner “Biz önümüzdeki yılın kadrosunu kurma adına akla yakın hareket edeceğiz. Yaklaşık 2 aydır çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Maddi kavga içerisine girmeyeceğiz. Kaybettiğimiz oyunculara rağmen önümüzdeki yıl iddialı olacağımızı göreceksiniz” ifadelerini kullandı. Kaner’in konuşmasının ardından faaliyet raporu üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

1 milyon 379 bin Türk Lirası gider

Yenicami’nin mali raporunu Mehmet Saydam üyelere aktardı. 2016 – 2017 dönemi içerisinde tüm sportif faaliyetleri kapsayan bütçe ile ilgili konuşan Saydam, kulübün 1 milyon 379 bin Türk Lirası giderinin olduğunu söyledi. Saydam mevcut borcun 84 bin Türk Lirası olduğunu, bankada 20 bin Türk Lirası’nın bulunduğunu, borcun 64 bin Türk Lirası olarak yorumlanabileceğini belirtirken, KTFF’den alınacak ödül miktarı ile birlikte borcun yok denecek kadar az olduğunu üyelere belirtti. Mali rapor da üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.

Tüzükte değişiklik, tesis projesi için yetki

Genel Kurul’da üyelerden iki onay daha istendi. Dernekler Yasası’nın değişmesi sonrası tüzükle ilgili bir maddede değişiklik önerisi yapıldı. Değiştirilmesi gereken 13 maddenin olduğunu ancak 2011’de yapılan tüzük genel kurulunda 12 maddenin hali hazırda yeni değişikliğe uyumlu hale getirildiği belirtilirken, kulüp giderleri ile ilgili 61.a maddesindeki değişiklik üyelere okunarak değişiklik onaylandı. Genel Kurul’da ayrıca Tesis Projesi ile ilgili yönetimin sunduğu karar tasarısı üyelere aktarıldı. Yönetim Kurulu tarafından tesisleşme için girişim, yurt içi ve dışı temaslar yapabilme konusunda yetki istenirken, üyeler oy birliği ile yetkiyi yönetime verdi.

Kaner’e onay

Gündemin son maddesinde mevcut başkan Kaan Kaner’in tek aday olması sonrası üyelerden onay istenmeden Kaner görevine devam etmiş oldu. Kaan Kaner başkanlığındaki 23 kişilik yeni yönetim kurulu şöyle:

Kaan Kaner, Enver Kahveciler, Evrim Hınçal, Serhat Kotak, Şahap Aşıkoğlu, Mehmet Saydam, Salahi Çağman, Ali Vehid, Bülent Avcan, Arınç Perçinci, Ömer Gedik, Murat Karakuş, Şenol Karayel, Raşit Özgür, Safiye Özaltıner, Abdullah Sultanoğlu, Metin İleri, Hüseyin Metinser, Selçuk Zekai, Erdaş Erbilen, Salih Karayusufoğlu, Gökhan Necipoğlu, Mehmet Paşa (Yönetim Kurulu), Ahmet Zekai, Okay Perçinci, Ödül Muhtaroğlu (Denetleme Kurulu), Ersoy Bullici, Hüseyin Harmancı, Günay Caymaz, Ersin Sonuç (Disiplin Kurulu), Göksel Saydam (Kulüp Murakıp)