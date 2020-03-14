Salonlar ve koridorlar boşaldı

CEZAEVİNDE ÇIKIŞLAR DURDU… Alınan tedbirler çerçevesinde cezaevinde davalarını bekleyen hükümsüz tutukluların duruşmaları askıya alındı. Hükümsüz tutukluların cezaevinden mahkemelere sevki durduruldu.

Devrim DEMİR

Covid-19 salgını sonrası ülke genelinde alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor. Gün boyu salgın ile ilgili peşi sıra açıklamalar dün de devam ederken, Barolar Birliği ve Mahalli Barolar, avukatların 22 Mart 2020’ye kadar mahkemelere çıkmaması çağrısında bulunarak, mahkemelerde de corona virüsüne karşı tedbir istediklerini açıklamışlardı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Mahkemesi dışında avukatlar dün hiçbir davaya girmedi.

Barolar Birliği’nin atadığı bir avukat dün gün boyu meslektaşlarının davalarında bulundu, birkaç avukatta müvekkilleri ile davada bulundu.

Ceza Mahkemesi girişine uyarı yazısı asıldı…

Mahkemelerin en kalabalık ortamlarından biri olan Ceza Mahkeme salonu içinde bir takım tedbirler alındı. Davalarını bekleyenler ve tutuklu yakınlarının salon dışında sağlık açısından beklemeleri konusunda uyarı yazısı yazıldı.

Cezaevinden çıkışlar durdu…

Salgın hastalık nedeniyle Lefkoşa, Girne ve Mağusa mahkemelerinde davaları olup cezaevinde tutuklu bekleyenler içinde bir takım önlemler alındı.

Bir hafta boyunca cezaevindeki tutukluların dosyaları hem kendi sağlıkları hem de cezaevinde bekleyen diğer mahkûm ve tutuklular için askıya alındı.

Barolar Birliği ve Mahalli Barolar çağrı yapmıştı…

Barolar Birliği ve Mahalli Barolar, avukatların 22 Mart 2020’ye kadar mahkemelere çıkmaması çağrısı yaptı, mahkemelerde de corona virüsüne karşı tedbir istediğini önceki gün açıklamıştı.

Barolar Birliği ve Mahalli Barolar, avukatların 22 Mart 2020’ye kadar mahkemelere çıkmaması çağrısı yaptı, mahkemelerde de corona virüsüne karşı tedbir istedi.

İşte yapılan açıklama:

Dünya Sağlık Örgütü’nün coronavirüsü 11/3/2020 tarihinde pandemi olarak ilan etmesinin ve dünyada virüsün alarm hızında yayılmasından, şiddetinden ve yeterli önlem alınmamasından endişe duyulduğunu, ayrıca gelecek gün ve haftalarda Covid-19 vakalarının, bu virüsten ölenlerin ve etkilenen ülkelerin sayısının artmasının beklenildiğini açıklamasının ardından konuyla ilgili tüm kesimlerin etkin tedbirler almasının zorunlu olduğu açıktır.

Hepimizin ortak çalışma alanı olan mahkemeler, bu virüsün yayılması bakımından en riskli kamusal alanların başında gelmektedir.

Bu aşamada Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve tüm Mahalli Barolar olarak, Bakanlar Kurulu’nca saptanan tarihe paralel olarak 22.3.2020 tarihine kadar, acil ve zorunlu durumlar haricinde yargısal işlemlerin ertelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Böylece, mahkemelerdeki riskli etkileşimlerin minimize edilmesi sağlanabilecektir.

Yukarıda belirtilenler çerçevesinde meslek örgütleri olarak, tüm meslektaşlarımıza 22.3.2020 tarihine değin mahkemelere çıkılmaması hususunda çağrıda bulunuruz.

Tüm meslektaşlarımızın bu çağrımıza uyması, gerek tüm yargı mensupları ve mahkemeler personeli, gerekse kamu sağlığı için hayati önem taşımaktadır.

Konuyla ilgili Yüksek Mahkeme de hem yazılı hem de sözlü olarak bilgilendirilmiş ve tüm davaların ve/veya mahkemeye çıkmayan avukatların dosyalarının doğrudan ertelenmesi husunda yardımları talep edilmiştir.

Netice olarak, tüm meslektaşlarımızın 22.3.2020 tarihine değin mahkemelere çıkmamaları önemle rica olunur.