Salon araç ve mikser çarpıştı

Girne-Değirmenlik Dağ Yolu’nda az önce meydana gelen kazada bir salon araç ile büyük iş aracı çarpıştı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, İbrahim Bircan (E-21) kullanımındaki DG 146 plakalı salon araç ile Değirmenlik yönünde gittiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip kontrolsüzce yolun sağına geçtiği o sırada karşı yönden gelen Şenol Tikici yönetimindeki LL 308 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan DG 146 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Bircan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kazım Uzman (E-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.