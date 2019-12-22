Sahte ön izinlerle dolandırdı
Bangladeş’te bulunan bazı vatandaşlarına, sahte ön izin başvuru formu hazırladıktan sonra mail olarak gönderen bir kişi tutuklandı
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2019 yılı içerisinde, Girne’de, M.D.A.H’nin (E-21) Bangladeş’te bulunan bazı vatandaşlarına, kendilerini dolandırmak kastıyla, sahte ön izin başvuru formu hazırladıktan sonra mail olarak gönderip söz konusu kişilerden henüz tespit edilemeyen miktarlarda parayı sahtekârlıkla temin ettiği tespit edildi.
Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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