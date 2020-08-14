Sahte evrak zanlıları cezaevinde
Lefkoşa’da kaza yapıp polisi atlatmak için başkasının kimliğine bürünen zanlılar İ.A.I., ve E.C.D., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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Lefkoşa’da kaza yapıp polisi atlatmak için başkasının kimliğine bürünen zanlılar İ.A.I., ve E.C.D., aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlılar, teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Özgür Sunalp, zanlıların ‘Resmi Evrak Sahteleme’, ‘Evrak Sahteleme’, ‘Sahte Davranışla Kayıt Temini’ ve ‘Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.
Polis, zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 ay aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
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Etiketler : sahteleme, mahkeme, sahte evrak
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