Şahali'den Tatar'a 'Gezme' eleştirisi!
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ersin Tatar'ın yurtdışı ziyaretlerini eleştirdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ersin Tatar'ın yurtdışı ziyaretlerini eleştirdi.
Şahali'nin sosyal medya hesabından yaptığı eleştiri şu şekilde;
"Başbakanımız, son bir haftadır Evliya Çelebi gibi hareket halinde!
Geçen hafta böyle gündü, Mersin ve civarı, ardından bir "indi - bindi" yaptı, sonra ver elini Ankara.
Sonra bandoyla geldi, hemen ardından bir indi - bindi daha, hooop Malazgirt...
Konya, Muş derken, yarı Türkiye'yi turladı neredeyse.
E tamam oluruz artık herhalde!
Bunca emek, bunca gezme, memlekette her şey yolunda...
Fessüphanallah!"
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Etiketler : Ersin tatar, erkut şahali
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