Şahali'den Tatar'a 'Gezme' eleştirisi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ersin Tatar'ın yurtdışı ziyaretlerini eleştirdi.

Şahali'nin sosyal medya hesabından yaptığı eleştiri şu şekilde;

"Başbakanımız, son bir haftadır Evliya Çelebi gibi hareket halinde!

Geçen hafta böyle gündü, Mersin ve civarı, ardından bir "indi - bindi" yaptı, sonra ver elini Ankara.

Sonra bandoyla geldi, hemen ardından bir indi - bindi daha, hooop Malazgirt...

Konya, Muş derken, yarı Türkiye'yi turladı neredeyse.

E tamam oluruz artık herhalde!

Bunca emek, bunca gezme, memlekette her şey yolunda...

Fessüphanallah!"