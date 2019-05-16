Sahada engel yoktu

Milletvekillerinden oluşan Cumhuriyet Meclisi takımı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Girne , Güneşköy ve Mağusa 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençler arasında engelsiz futbol maçı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, Atilla Topaloğlu Sahası’nda yer alan maç, renkli görüntülere sahne oldu. Eğlence dolu dakikaların yaşandığı maça, iki takım oyuncuları da “Hayatı paylaşmak için engel yok” sloganıyla çıktı.

Özel gereksinimli gençlerin kendilerine imkan tanınırsa neler yapabileceklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yapılan maçta özel gereksinimli gençler, 'Biz de Varız' diyerek spora olan tutkusunu sahada gösterdi. Dostluk maçını özel gereksinimli gençler 6- 5’lik skor ile kazandı.

Etkinliğin sonunda Girne, Güneşköy ve Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine kupa takdim edildi.

Maçın sonunda özel gereksinimli gençler için uçurtma şenliği de düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de gençler ile birlikte uçurtma uçurarak onların coşkusuna ortak oldu.