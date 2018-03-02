'SAĞLIK'TA DAVA DÜŞTÜ

DAVA DÜŞTÜ: KAMU HEKİMLERİ ÖĞLEDEN SONRA ÜCRETLİ HASTA BAKABİLECEK

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, kamu hekimlerinin öğleden sonra ücretli hasta kabulünün önüne geçmek için, Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurmaya yönelik ‘ara emri’ talebi ve Yüksek İdare Mahkemesi’nin tüzüğün iptaline ilişkin yetkisi olup olmadığıyla ilgili karar bugün açıklandı. Yüksek İdare Mahkemesi tüzüğün iptaline ilişkin yetkisi olmadığına hükmetti. Tüzük yürürlükte kalmaya devam edecek.

Davanın iptal olması ile Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü yürürlükte kalmaya devam edecek.

Eylül 2017’de dava açılmıştı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Eylül 2017’de devlet hastanelerinde ücretli sağlık hizmetleri verilmesini kapsayan Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’na dava açmıştı. 24 Ekim 2017’deki görüşmede kamu doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Begüm Sadıkoğlu’nun da bireysel olarak davaya dahil edilmesi kararlaştırılmıştı.

Ocak 2018’de Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin ara emir talebine yönelik duruşma yapılmıştı.

Savunmalar yapılmıştı

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Başkan Mehmet Türker, üye yargıçlar Gülden Çiftçioğlu ve Tanju Öncül’ün baktığı davada, İddia Makakamı’nda Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Sarper Altıncık, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni avukat Levent Kızılduman, Dr. Gülgün Vaiz’i avukat Jale Dizdarlı, Dr. Begüm Sadıkoğlu’nu ise avukat Hasan Esendağlı temsil etmişti.

Davacı taraf avukatı Kızılduman, Yüksek İdare Mahkemesi’nin İyi İdare Yasası ve Anayasa’nın 152’inci maddesince dava konusu olan tüzüğün değerlendirilmesinde yargı yetkisi olduğunu iddia etmişti.

Savcılık, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin açtığı davanın Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğini, bu davada yetkinin Yüksek İdare Mahkemesi’nde değil Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu savunarak, ara emri verilmemesi ve davanın reddedilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Diğer avukatlar da benzer savunma yaparak, bu davanın YİM yetkisinde değil Anayasa Mahkemesi kapsamında olduğunu ileri sürmüşlerdi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, kamu hekimlerinin öğleden sonra ücretli hasta kabulünün önüne geçmek için, Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurmaya yönelik ‘ara emri’ talebi ve Yüksek İdare Mahkemesi’nin tüzüğün iptaline ilişkin yetkisi olup olmadığıyla ilgili karar bugün açıklanıyor.

Davayı görmeye yetkili olmadığına karar vermesi durumunda ise dava iptal edilmiş olacak, Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü yürürlükte kalmaya devam edecek.

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, kamu hekimlerinin öğleden sonra ücretli hasta kabulünün önüne geçmek için, Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurmaya yönelik ‘ara emri’ talebi ve Yüksek İdare Mahkemesi’nin tüzüğün iptaline ilişkin yetkisi olup olmadığıyla ilgili karar bugün açıklanıyor.

Yüksek İdare Mahkemesi, bugün saat 10:00’da yetki ve ara emri talebiyle ilgili kararını okuyacak.

Yüksek İdare Mahkemesi kararında; eğer tüzükle ilgili bu davayı görmeye yetkili mahkeme olduğuna karar verirse, dava kaldığı yerden görüşülmeye devam edilecek. Yüksek İdare Mahkemesi, eğer bu davayı görmeye yetkili olmadığına karar verirse dava iptal edilmiş olacak.

Davanın iptal olması halinde Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü yürürlükte kalmaya devam edecek.

Eylül 2017’de dava açılmıştı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Eylül 2017’de devlet hastanelerinde ücretli sağlık hizmetleri verilmesini kapsayan Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurmaya yönelik Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’na dava açmıştı. 24 Ekim 2017’deki görüşmede kamu doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Begüm Sadıkoğlu’nun da bireysel olarak davaya dahil edilmesi kararlaştırılmıştı.

Ocak 2018’de Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin yürütmenin durdurulmasına ilişkin ara emir talebine yönelik duruşma yapılmıştı.

Savunmalar yapılmıştı

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Başkan Mehmet Türker, üye yargıçlar Gülden Çiftçioğlu ve Tanju Öncül’ün baktığı davada, İddia Makakamı’nda Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Sarper Altıncık, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni avukat Levent Kızılduman, Dr. Gülgün Vaiz’i avukat Jale Dizdarlı, Dr. Begüm Sadıkoğlu’nu ise avukat Hasan Esendağlı temsil etmişti.

Davacı taraf avukatı Kızılduman, Yüksek İdare Mahkemesi’nin İyi İdare Yasası ve Anayasa’nın 152’inci maddesince dava konusu olan tüzüğün değerlendirilmesinde yargı yetkisi olduğunu iddia etmişti.

Savcılık, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin açtığı davanın Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiğini, bu davada yetkinin Yüksek İdare Mahkemesi’nde değil Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu savunarak, ara emri verilmemesi ve davanın reddedilmesi gerektiğini aktarmıştı.

Diğer avukatlar da benzer savunma yaparak, bu davanın YİM yetkisinde değil Anayasa Mahkemesi kapsamında olduğunu ileri sürmüşlerdi.

Karar bugün okunuyor

Yapılan hitapların ardından dava yetki ve ara emri talebi görüşülmek üzere süresiz ertelenmişti. Yüksek İdare Mahkemesi, tüzüğün iptaline ilişkin yetki ve davacının ara emri talebiyle ilgili kararını bugün açıklayacak.

Yüksek İdare Mahkemesi kararında; eğer tüzükle ilgili bu davayı görmeye yetkili mahkeme olduğuna karar verirse, dava kaldığı yerden görüşülmeye devam edecek. Ancak Yüksek İdare Mahkemesi bu davayı görmeye yetkili olmadığına karar verirse dava iptal edilmiş olacak.

Davanın iptal olması halinde Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü yürürlükte kalmaya devam edecek.



