Fehime ALASYA

Sağlıklı yaşam için düzenli spor yapılmasının önemine değinen Power Active Spor Salonu Direktörü Hüseyin Çokbilen, Sporcu Besin Takviyeleri kullanımıyla ilgili de yapılan yanlışları anlattı.

Sağlıklı yaşam amacıyla yola çıkan Hüseyin Çokbilen, yıllardır Akdoğan’daki Power Active Spor Salonu salonunda hizmet veriyor.

Altı yıldır yeni binada hizmet veren Hüseyin Çokbilen, yaklaşık 10 yıldır Akdoğan’da hizmet veriyor. Yiğitler, Erdemli, Paşaköy, Balıkesir, Dilekkaya, Vadili, Sinde ve çevre köylerden birçok kişinin spor yaptığı salonda, kadınlar da azımsanmayacak çoğunlukta…

Yaklaşık 20 köyün halkına hizmet veren salonda ister bireysel, ister spor antrenörü ile istenirse de kişisel, bire bir spor antrenörleri ile çalışmak mümkün.

İNGİLTERE’DE BAŞLAYAN SPOR HAYATI AKDOĞAN’DA…

Atletik fizik, klasik body gibi dallarda, milli antrenörlüğü, iki kez elde ettiği Kıbrıs Şampiyonluğu ve Türkiye’de elde ettiği dereceleri olan Çokbilen, günümüzde de milli olarak spor yapmaya devam ediyor.

Bölgedeki ilk bireysel şampiyon olduğunu anlatan Çokbilen, “Kendi derece ve ödüllerimin dışında, bölgemden de dört veya beş tane de şampiyon çıkardım. Bu bölgede bireysel olarak yarışmalara katılıp şampiyon olan yoktu, önce ben oldum, ardından her seferde bir şampiyon çıkardım.” diyor.

Çokbilen, ilk olarak İngiltere’de başladığı spor hayatını, yurt dışında aldığı profesyonel eğitimlerle geliştirmiş.

“KİMİ ZAMAN DAHA PROFESYONEL, BİRE BİR EĞİTİMLER VERİYORUZ”

Salonda son teknoloji spor aletleri ile çalışma imkânı sunan Çokbilen, zumba, plates ve bunun gibi dallarda da gruplar çalıştırıyor.

Talep doğrultusunda açılan grupların olduğunu dile getiren Çokbilen, “İnsanlarla sürekli iletişim içerisindeyiz, bıkmadan usanmadan, herkesle ilgileniyoruz.

Kimi zaman daha profesyonel, bire bir eğitimler veriyoruz.” diyor.

“SPORDA DEVAMLILIK ÇOK ÖNEMLİ…”

İnsanların spora veya salona olan ilgisi ve talebinden memnuniyet dile getiren Çokbilen, “Tek sıkıntımız devamlılığımız yok.” diyor.

Çokbilen, bu durumu şöyle açıklıyor; “Bölgedeki talep iyi güzel, insanlar çok ilgi ve alakalı ama devamlılıkları yok. Bu spor uzun vadede etki gösteren bir spor. Vücudunuzun istenilen aşamaya gelebilmesi için en az üç aya ihtiyacınız vardır. Bir ay gelip bir ay gelmemekle olmuyor.

Böyle olunca faydasını görmüyoruz, insanlar da görmüyor. Sporda devamlılık çok önemli…”

PROTEİN TOZLARINDA BİLİNÇLİ KULLANIMIN ÖNEMİ…

Sporcu Besin Takviyeleri kullanımı konusunda bilgi aktaran Çokbilen, bilinçli tüketimin önemine değindi.

Çokbilen konuyla ilgili şunları aktardı:

“Herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Sporcu Besin Takviyelerinin zarar ve faydası kullanıma bağlıdır. Bunlar ilaç değil. Gençler aşırı kullanıma yöneliyor. Siz hasta olup bir doktora gitseniz size bir çeşit hap veriyor ‘günde bir tane için’ diyor. Siz günde 3 tane içerseniz suçlu kim oluyor? Doktor mu siz mi? bilinçli kullanım çok önemli… Aşırı ve bilinçsiz kullanım olmamalı. Bu tozlar sağlık bakanlığı izni ile adamıza geliyor ve dünyanın da her yerinde var, zararlı olsa izin verilmeyecekti.

Salon sporu yapanlara belli bir aşamadan sonra, belli bir yaş sınırından sonra protein tozu kullanmasını öneriyoruz. 18 yaş ve üzeri olması lazım.”

SAĞLIK İÇİN DÜZENLİ SPOR!

Sağlık için düzenli spor yapılması gerektiğinin altını çizen Çokbilen, ADRES aracılığıyla bölge halkına mesaj gönderiyor:

“Ben burayı açarken para kazanma amacıyla yola çıkmadım. Bölge insanımız spor yapsın, spor yaparken de sosyalleşsin amacındaydım. Hem kadınların hem de erkeklerin spor yapmasını istedik. Kadınlar da gerçekten ilgili.

İnsanlara tavsiyem bıçak kemiğe dayanmadan spora başlamalarıdır. Sporu hayatınıza sokun, hasta olmayı beklemeyin, hasta olmadan da, sağlığınızı kaybetmeden de spora başlayın ki bu sağlık uzun süre devam etsin. Haftanın bir, iki veya üç, kaç isterse olsun, sporu rutin olarak hayatımıza sokalım.

Bir arkadaşım doktor tansiyon hapı başlattığı için salona, spora başladı. Bir süre sonra hapı kesti, sağlığı çok daha iyi oldu. Bu aşamada hayatı düzene girince sporu bıraktı. Sporu bıraktıktan bir süre sonra yeniden tansiyon hapına başladı. Spor varsa sağlık var, sağlığınıza haftalık rutin spor ile sahip çıkın.”