

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, çarşamba günü telekonferans yaparak iki tarafta sağlık alanındaki gidişatı değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Atılacak her adımda en başta düşünülmesi gereken halkımızın ve adada yaşayan herkesin sağlığı olmak durumundadır” dedi.



İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’ndeki sağlık uzmanlarının geçiş kapılarının yeniden açılması konusunu da süreç içinde değerlendirerek her iki tarafa öneri geliştirmek için çaba harcamalarının iyi olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

“En başta gelen uzmanların söyleyecekleri olmalı. Atılacak adımlarda onların da işaret edeceği tedbirleri almak suretiyle kapıların uzak olmayan bir tarihte açılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak elimizden gelen katkıyı yapacağız. Bu yönde hem kendi içimizde, hem güney yönetimiyle hem de BM ile işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.



Şu anda KKTC’de 20 gündür yeni bir vaka görülmemesi, güneyde vakaların tek haneli rakamlara inmesi sevindiricidir.



Ancak güneyde 2 gün önce bire düşen vaka, dün 6’ya çıktı. Temennimiz orda da vakaların sıfırlanmaya doğru gitmesidir.

Bunun çok net şekilde farkındayız ki, hemen her kesim geçiş noktalarının açılmasını arzu etmektedir. Bu konuya sosyal ve ekonomik açıdan da bakıldığında kapıların açılmasının yararlı olacağını değerlendiriyoruz. Kapıların açılış konusunu da sağlıkla ilişkili bir şekilde ele almak durumundayız. Aksi takdirde meydana gelebilecek bir takım olumsuzlukların faturası ağır olabilir.”

Güneyde çalışanlar

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım ve birlik yöneticileri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçildiğini, kapıların açılmasının ilişkilere getireceği yararların çok fazla olduğunu ancak en başta insan sağlığının geldiğini dile getirdi.



Güneyde çalışan 1.500 vatandaşın da tüm kesimler gibi içinde bulunulan şartlar nedeniyle zora girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

“Şu anki duruma göre güneye geçtiklerinde 14 gün karantinaya girmeleri, kuzeye döndüklerinde de 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor. Bu insanlarımız yanında güneyde okullar açıldığı zaman orada öğrenim gören öğrencilerimizin de güneye geçip geri gelmeleri söz konusu olacak. Onlar açısından da aynı durum geçerli. Haliyle kapılar konusu sadece bir tarafın atacağı tek taraflı bir adımla halledilecek bir mesele değil. Bu, en başta güneyle, BM ile ve kendi hükümetimizle halletmemiz gereken bir konudur.”