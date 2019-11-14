Sağlık ‘tahlilsiz’!

Fehime ALASYA

Devlet hastanelerinde uzun süredir yapılmayan D Vitamini tahlilinin yanı sıra yaklaşık bir aydır da tiroit tahlilleri yapılamıyor, sağlıkta hizmet aksıyor…

Hastaneden çıkıp özel laboratuarın kapısını çalan vatandaş, bu testler için yaklaşık 150 TL civarında bir ödemeyle karşı karşıya kalıyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tiroit tahlilleri kitlerin bittiği gerekçesiyle üç- dört haftadır yapılamıyor., Girne Akçiçek Hastanesi’nde ise tiroit tahlillerinden bazılarında zaman zaman eksiklik yaşandığı belirtildi.

İlaç Eczacılık Daire Müdürü Ayşe Gökyiğit’in yurt dışında olduğu gerekçesiyle konuyla ilgili bilgi alınamazken, her iki hastane yetkilileri de bu yönde eksikliklerin dönem dönem yaşandığını ifade ediyor.

Önemli tahliller…

Tiroit bezlerinin tedavisi sırasında tiroitlerin takibi için önemli tahlillerden olan TSH- FT4 Tiroit tahlili, tiroit bezlerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığını gösterirken, D Vitamini ise her yaş grubunun yapması gereken önemli bir test olarak ifade ediliyor.

Bu testleri yapması mecburi olan ve hastaneden çıkıp özel laboratuarın kapısını çalanlar ise yaklaşık 150 TL civarında bir ödemeyle karşı karşıya kalıyor.

Herhangi bir özel laboratuarda Tiroit tahlilleri 70 TL, D Vitamini tahlili ise 100 TL civarında yapılıyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük: “Bu eksikliğin sürekli olmaması gerek ama maalesef… Bir hafta on güne kadar yeniden yapılmaya başlanacak”

Dr. Sonuç Büyük: “Bu eksikliğin sürekli olmaması gerek ama maalesef…”

Tiroitlerle ilgili olan kitlerin (testlerin) yaklaşık dört haftadır bittiğini belirten Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, bir hafta on güne kadar yeniden yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Bunun ne kadar zamandır yaşandığına ilişkin bilgi veren Büyük, “Bu eksikliğin sürekli olmaması gerek ama maalesef zaman zaman olan durumdur. Bu süregelen, olmaması gereken fakat zaman zaman bazı durumlara bağlı olarak yaşanan bir sıkıntıdır.” dedi.

D Vitamini tahlillerinin de şu anda yapılmadığını belirten Büyük, bunun için bakanlığa talepte bulunduklarını ve yeni ihalede yer alacağını kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tahlil randevularının ileri tarihlerde verildiğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Büyük, ‘yoğunluğu’ neden olarak gösterdi.

Büyük, tahlil randevularının daha erkene alınması konusunda bölümle ilgili çeşitli çalışmaları bulunduğunu anlatarak, “Bazı çalışmalarımız var. İstenilen düzenlemeler getirilince bu sıkıntı da atlatılacak. Bu konuda çalışıyoruz. Ama bu yoğunluk içerisinde acil olanlar alınıyor. Kimse ihmal edilmiyor.” dedi.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci: “Eksiklikler zaman zaman oluyor, sonra 1 hafta 10 gün içinde gideriliyor.”

Dr. Ceyhun Birinci: “Şu anda FT4 yapılıyor, TSH zaman zaman eksiliyor”

Şu an hastanede FT4 testi yapıldığını belirten Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci ise

TSH’nin zaman zaman eksildiğini kaydetti. Birinci, “Bu her dönemde oluyor. Eksiklikler zaman zaman oluyor, sonra 1 hafta 10 gün içinde gideriliyor. Şu anda FT4 yapılıyor, diğer tahlilden emin değilim ama bana bu yönde şikâyet ulaşmadı.” dedi.