Sağlık-Sen’de “araba” krizi

Fehime ALASYA

KKTC Sağlık Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) adına 2015 yılında alınan arazi tipi iş aracının Sendika Başkanı Kemal Oktar adına kaydedildiğini iddia eden Sendika Eski Genel Sekreteri Salih Çavuş, bu yönde şikayetçi olmasının ardından dün Polis Genel Müdürlüğü’nde ifade verdi.

Sağlık-Sen Başkanı Kemal Oktar ise bu iddiaları reddederek, şahsına karalama yapıldığını belirtti.

Kemal Oktar’ın 2015 yılında 6 adet sendika çeki ile sendikanın kullanımına alınan GS580 plakalı Pajero cip aracı kendi şahsına aldığını iddia eden Salih Çavuş, bu olayı 2017 yılında gün yüzüne çıkardığını, 2018 yılında ise sendikadan istifa etmesinin ardından ilgili mercilere suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

‘Oktar’ın şahsına araç kaydı’ iddiası…

İddiaları reddeden Kemal Oktar, sendika adına kayıt edilen, ardından şahsa devredilen hiçbir araç bulunmadığını belirterek, şahsına herhangi bir soruşturma getirilmediğini, sendikanın her yıl denetlendiğini kaydetti.

Oktar, ispatı olmayan iddialarla karalama yapılmasının doğru olmadığını ifade ederek, “Kendisi Sendikadan istifa edip çıkalı bir yılı geçti, neden bu tarz karalamalara şimdi gidiyor?” diye sordu.

İddialar

Salih Çavuş ise “Kemal Oktar’ın şahsına aldığı araç ile ilgili dün Polis Genel Müdürlüğü’ne çağrılarak ifade verdiğini” öne sürdü.

Sendikaya alınan aracın Oktar adına kaydedilmesi iddiasının yanı sıra Oktar’ın sendika adına kayıtlı bir diğer iş aracını da yönetim kurulundan bir başka kişiye devrettiğini ileri süren Salih Çavuş, tüm bunların yasal olmadığını savundu.

Çavuş şunları söyledi: “Bu olaylar 2015 yılında oldu, ben 2017 yılında duydum ve araştırdım, ortaya çıkardım, kabullenemedim ve 2017 yılında istifa ettim, ardından yine de vicdanen rahatsız olduğum için gidip şikâyette bulundum. Dünkü ifademde de tüm ayrıntıları verdim. Adli şube bu işi takip ediyor.”

Sağlık-Sen Başkanı Kemal Oktar:

“Sendika adına kayıt edilen ve sonra başkasının adına kaydedilmiş bir araç yoktur, kendisi mesai sırasında kumar oynarken görüntülendi”

“Elindeki belgesi neyse versin, yayınlayın. Salih Çavuş, kurulduğu günden 2017 yılı mayısına kadar sendikanın genel sekreteriydi. Yani sendikanın her hareketinden sorumlu kişidir. Böyle bir şey varsa bile suçlu önce kendisidir. Mayıs ayına dek sendikanın genel sekreteriydi. Böyle bir suç varsa zaten kendisi de birinci derece sorumludur çünkü tüzük gereği demirbaşın sorumlusu odur.

Sağlık-Sen Başkanı olarak Salih Çavuş’a sahip çıkmadım, o yüzden bize başka yollarla saldırıyor.

Kendisine ait, filen soruşturması devam eden kumar davası var. Ek mesai saatleri içerisinde, mesaideymiş gibi görünüp de kumar oynarken basın mensupları tarafından görüntülendiği için kendisi mahkemeliktir. Zaten son 2 aydır da ek mesai listesinden çıkarıldı. Bu olaylar da bakanlık, başhekimlik ve ilgili tüm kurumların bilgisindedir.

Ben de bu konuda, ona sahip çıkmak yerine gereğini yapın dedim. Bu yüzden bana karşı cephe aldığını düşünüyorum. Ben onunla ilgili iddia etmiyorum, açık ve net söylüyorum, böyle bir davası var ve kendisini kollamadığım için tüm bunları yapıyor.

Ek mesai nöbet listelerinden çıkarılmıştır ve soruşturması devam etmektedir.

Ek mesai saatleri içinde kumar oynarken yakalandı.”

“Tüm derdi çamur atmaktır”

“Araç kayıt dairesinden araştırın, bu araç kimin adınadır kime devredildi diye sorun… Sağlık-Sen’in aracı kimin adına geçti diye sorun… Böyle bir durum yoktur.

Sendika adına kayıt edilen ve sonra başkasının adına kaydedilmiş bir araç yoktur. Tüm sıkıntısı da budur.

Çamur atın izi kalsın olmamalı. Durduk yere iddia edelim ve kalsın olmaz. İspat yoksa hiç konuşmayalım. Şahsımın soruşturma gibi sıkıntısı olmadı. Sendikamızın her yıl denetimleri var. Bizim tüm hesaplarımız her yıl çalışma bakanlığında vardır, isteyen gidip oradan denetlesin. Kaldı ki devir için sendika yönetim kurulu kararı gerekir.

Araç kayıt dairesine gidin ve bilgi alın. Araçla ilgili detaylı bilgi verilsin ve araştıralım… Somut verisi yoktur. Tüm derdi çamur atmaktır.

Kendisi Sendikadan istifa edip çıkalı bir yılı geçti, neden bu tarz karalamalara şimdi gidiyor?”

Sağlık-Sen Eski Genel Sekreteri Salih Çavuş:

“İfademde de tüm ayrıntıları verdim, konu Adli şube takibinde”

“Bu olay benim aktif görevli olduğum dönemler içerisinde meydana gelen bir olaydır. Kemal Oktar, sendikadan kestiği altı adet çek ile sendikaya alacağız dediği aracı kendi şahsına aldı.

Ben bu sendikada 2010-2017 yılları arasında görev yapmış bir genel sekreterim.

2015 yılında bir Gemini marka arabamız vardı. Genel başkan talebi ile 2015 yılında GS580 plakalı Pajero cipi almamız konusunda bizleri ikna etti. Sağlık-Sen Yönetiminde olan bir şahsa 6 tane sendika çeki verip bu cipi sendikaya aldık.

İlerleyen günlerde sağlık sorunlarım çıktı, biraz sendikadan uzaklaştım, görev yapamadım. Bu süre içerisinde ziyaretime gelenler bana bu konuda telaffuzda bulundu. Bu aracın Kemal beyin adına olduğunu söylediler, araştırdık ve onun adına çıktığını gördük. Bu konuda rahatsızlık duydum. Sendikalar mukayyitliği olmak üzere birçok ilgili alana şikâyette bulundum. Bugün de polis genel müdürlüğüne de çağrılıp ifade verdim.

GS580 plakalı Pajero cip Kemal Oktar’ın adına çıktı. Bu arabayı biz sendika adına aldık, sendika çekleri ile aldık.

Ayrıca Kemal Oktar, kendi sendikamız adına kayıtlı olan iş arabasını da yönetimdeki o cipi aldığımız şahsa devretmiş. Bu da yasal değil.

Bu olaylar 2015 yılında oldu. O yıl içersinde olayları duymadık, duyduğumuzda 2018 yılında dilekçe verdik ve soruşturmaya çağrıldım. Bu yaşananları tasvip etmediğim için sendikadan istifa edim. Yine de vicdanen rahatsız olduğum için gidip şikâyette bulundum. İfademde de tüm ayrıntıları verdim.

Adli şube bu işi takip ediyor. Yakın zamanda tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkacaktır.”