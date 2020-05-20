Sağlık Merkezi yeniden hizmet verecek

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi: “Burayı kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Merkezin kapanması yerine hizmetlerini daha da iyiye taşıyacağız. Art niyetli yaklaşımlar, bu hizmete engel olamayacak”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür: “Dün bölgedeydik, açılması için konuştuk, yarın (bugün) protokol imzalanacak. Sağlık ocağının eksiklerin tespit ettik, konuştuk, bunları gidereceğiz. İşleyişine devam edecek”

Taşkent Köy Muhtarı Durmuş Aşandır: “Bölge halkına yapılan çok büyük yanlış. Protokol imzalanması gerektiğini söylediler, ne protokolü? Bu kadar zamandır protokol yoktu da şimdi mi çıktı?”

Fehime ALASYA

Dikmen Sağlık Merkezi’nin faaliyetlerinin artık durdurulacağı iddiaları Dikmen Belediyesi’ni harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan Dikmen’e giden bir heyet ile görüştüklerini dile getiren Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bakanlık tarafından kendilerine sunulan protokolü genişleterek imza atacaklarını ve merkezin daha geniş kapsamlı şekilde yeniden faaliyete gireceğini belirtti. Merkezin en kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür ise bu konuda Dikmen belediyesi ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Dikmen Sağlık Merkezi’nin bu hizmetinden faydalandıklarını dile getiren Taşkent Köy Muhtarı Durmuş Aşandır ise merkezin kapatılmasının bölge halkına yapılacak büyük bir kötülük olduğuna vurgu yaptı.

Çaygür: “Dün bölgedeydik, açılması için konuştuk, yarın (bugün) protokol imzalanacak”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, bu konuda sıkıntı olmadığını, Dikmen Belediye Başkanı ile görüştüklerini ve bugün imzalanacak protokolün ardından merkezin hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Çaygür, “Dün (önceki gün) bölgeye gittik, açılması için konuştuk, yarın (bugün) protokol imzalanacak, ardından oraya doktor atayacağız. Beş gün pratisyen hekim olacak, bir günde çocuk doktoru. Sağlık ocağının eksiklerin tespit ettik, konuştuk, bunları gidereceğiz. İşleyişine devam edecek.” dedi.

İncirli: “Dikmen Sağlık Merkezi’nde niye hizmet yok”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de 18 Mayıs’ta Meclis Kürsüsü’nden yaptığı konuşmada, ülkedeki sağlık merkezlerinin farklı sorunlar yaşadığına işaret ederek, pandemi süreciyle normale dönme adımları atılırken Dikmen Sağlık Merkezi’nin hizmet veremediğini işaret etmişti.

İncirli, “Dikmen Sağlık Merkezi’nde niye hizmet yok” diye sorarak konuyu Meclis’in gündemine taşımıştı.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Burayı kapatmaya kimsenin gücü yetmez”

Sağlık Bakanlığı’ndan önceki gün Dikmen’e giden heyet ile görüştüğünü ve protokol imzalanacağını belirten Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, hizmetlerin daha iyiye taşınacağını ifade etti.

Bu güne dek ortada protokol bulunmadığını da sözlerine ekleyen Çelebi, art niyetli yaklaşımların bu hizmete engel olamayacağını işaret etti.

Çelebi, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce pandemi durumundan dolayı buradaki doktorumuz merkeze çekildi. Biz de doğal olarak ihtiyaca göre buna tepki göstermedik. Yalnız Mayıs ayı başında Dikmen’de Sağlık Merkezi’nin kapatılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Araştırdım ve burayı hazmedemeyenler olduğunu öğrendim. Böylesi güzel bir hizmeti beğenmeyenler insan olamaz diye düşündüm. Bu yönde girişimler olmuş, sağlık bakanlığının buna itibar etmesi çok üzücü. Bugün 7 bin nüfusa ulaşıyoruz, tüm beldelerimize hizmet veriyor ve merkezi hastanelerin yükünü azaltıyorduk. İnsanımız da bölgesinde hizmet alıyordu, özellikle yaşlı insanlarımız ayağına hizmet alıyordu. Dikmen halkı sahipsiz değildir. Burayı kapatmaya kimsenin gücü yetmez.”

“Günün Sağlık Bakanı Filiz Besim döneminde hayata geçirmiştik”

“2019 yılında, günün Sağlık Bakanı Filiz Besim ve bizim tarafımızdan hayata geçirilmişti. Besim, seve seve Dikmen’e belediye katkısı ile hizmet verebileceğini söylemişti. İki ay içinde mevcut binayı eksikliklerini tamamlayarak hizmete açmıştık.”

“Güzel bir toplantı yaptık. Hizmetleri geliştirerek daha da ileriye taşıyacağız”

“Bu yaşananları Dikmen halkı hak etmez. Dün Sağlık Bakanlığından bir heyet köye geldi ve daha önce hiç gündeme gelmeyen bir protokol konuşulmaya başlandı. Burayı kapatmayı görev bilmiş bazı kişiler ve bakanlıktan gelen protokol yazısının içeriği olan bir yazı paylaşıldı.

Bir protokol imzalayalım denildi. Köyde UBP örgütünün yaptığı açıklamada bu yazılar yer alıyordu, ‘ne tesadüftür ki’ ardından bakanlık protokolünde de bunlara yer verildi.

Bu metni aldık, güzel bir toplantı yaptık. Protokolü geliştireceğimizi söyledik. Her türlü iş birliğine hazırız. İki aydır Dikmen’de doktor yok, ‘Başkan protokolü imzalamadı o yüzden merkezi kapattık’ deniliyor. Biz üstümüze düşeni yaptık. İlla ki protokol imzalansın derklerse imzalamaya hazırız. Tek gailemiz halkımıza gelen sağlıktır. Halkımızın aldığı hizmetleri geliştirerek daha da ileriye taşıyacağız.”





Taşkent Köy Muhtarı Durmuş Aşandır:

“Bölge halkına yapılan çok büyük yanlış”

Dikmen Sağlık Merkezi’nde hizmet veren 1 pratisyen doktor ile 1 çocuk doktoru olduğunu ifade eden Taşkent Köy Muhtarı Durmuş Aşandır, bölgeye 1 kadın doğum doktoru ve 1 de diş doktoru gönderilmesini beklerken, olan hizmetin de sonlandırılmasına tepki gösterdi.

“Bu bölge halkına yapılan çok büyük yanlıştır, burada hizmet halkın ayağına geliyordu.” diyen Aşandır, bir ana önce bu karardan dönülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aşandır, “Hiçbir bilgi verilmeden Dikmen Sağlık Merkezi faaliyeti sonlandırıldı. Covid-19 nedeniyle doktoru Sağlık Merkezi’nden aldılar, geri vermediler. Protokol imzalanması gerektiğini söylediler, ne protokolü? Bu kadar zamandır protokol yoktu da şimdi mi çıktı? Zaten oraya sadece haftada bir gün 1, 2 doktor veriyorlar. Bu doktorlar, Taşkent’e de 15 günde bir geliyor, Dikmen Belediyesi’ne bağlı tüm köylere gidiyorlardı. İlaç ihtiyacımızı, iğne yapınma ihtiyacımızı da oradan alıyoruz. Burası bölge halkına çok büyük destek oluyor. İlaç için büyük hastaneye koşturmuyoruz. Üstelik orada doktor muayenesi ile ilaç yazılacak ve öyle ilaç alacağız. Köyde kalabalık yok, sıra yok, sabahın köründe beklemek yok. Bu bölge halkına yapılan en büyük kötülüktür. Hemen bu yanlıştan dönülmeli. Bunu yaparak merkez hastanelerinin de yükünü artıracaklar. Herkes köyden hizmet alamadığı için Lefkoşa’ya gidecek.” dedi.