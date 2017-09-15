Devlet Hastaneleri’nde ücretli sağlık hizmeti verilmesini düzenleyen Sağlık Hizmetleri Tüzüğüyle ilgili duruşma bugün de devam etti.

Hem Dev-İş hem de Serbest Çalışanlar Hekimler Birliği tarafından ayrı ayrı yürütmenin durdurulması için yapılan ara emri başvurusu Tanju Öncül huzurunda Yüksek Mahkeme’de görüşüldü.

Dava, Savcılığın itiraz dosyalaması için 20 Eylül Çarşamba gününe ertelendi.

Hatırlanacağı üzere duruşmada davayı açan Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Birliği temsilen Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile avukatı Levent Kızılduman hazır bulunmuştu.

Emek-İş Başkanı Koral Aşam ile avukatı Ürün Solyalı da, konunun sigortalıları etkilediği gerekçesiyle aynı davaya davacı olarak taraf olmuştu.

Davacı tarafları dinleyen Yargıç Öncül, İyi İdare Yasası ve Anayasa maddelerinin çatışmasının söz konusu olduğunu, davada hangi mahkemenin yetkili olduğunun belirlenmesinin ardından ilerleme sağlanabileceğini ifade etmişti.

