Sağlık Bakanlığı'ndan Korcan için başsağlığı mesajı
Sağlık Bakanlığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Sağlık Bakanlığı trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Esra Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Mesajda şöyle denildi:
“Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairemizde görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Esra Korcan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Tanrıdan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dileriz.”
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Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Esra Korcan, kaza
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