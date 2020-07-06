Sağlık Bakanlığı'ndan gece yarısı açıklaması

KKTC Bakanlar Kurulu’nun COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkeye giriş-çıkışlarla ilgili alanıcak tedbirlerin belirlenmesi konusunda üretmiş olduğu karar, ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın KKTC Sağlık Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki doğrultusunda Sağlık Bakanlığı KKTC’ye Giriş- Çıkışlarla ilgili aşağıdaki kararları üretti:

5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim gören KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maronitler ve Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olacaktır. Bu kural çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de geçerli olacaktır. Yukarıda bahsi geçen koşullar çerçevesinde geçiş yapacak kişilerin her 15 günde bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya KKTC’de olmak üzere PCR testleri tekrarlanacaktır.

KKTC vatandaşı olsun veya olmasın 5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden geçiş yapacak kişilerin son 14 gün içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kaldıklarını belgelemeleri halinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri durumunda karantina zorunluluğu olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Kişilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’den son 14 gün içesinde başka bir ülkeye seyehat etmeleri durumunda KKTC’ye girişlerinde hangi ülkeden geldiler ise o ülkelere uygulanan koşulları uygulanacaktır.

5 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkemize gelecek herkes, geldiği ülkenin risk grubuna göre aşağıda belirtilen 3 kategoride, her biriyle ilgili olarak yazılmış olan koşullar çerçevesinde, KKTC’ye deniz ve hava limanlarıyla, kara geçiş noktalarından gelmeleri değerlendirilecektir.

A KATEGORİSİ:

Koşul: Tüm yolcuların seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Ancak PCR sonucu ibraz edemeyen yolcuların PCR testlerinin Bakanlığımızca yapılacak ve sonuçları çıkıncaya kadar karantina altında tutulacak, yapılan test ve karantina ücretleri ilgili yolcu tarafından karşılanacaktır.

B KATEGORİSİ

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcular kendi ülkelerinde KKTC’ye gelmeden seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden son 72 saat içinde yapılan PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri zorunludur. Bu ülkelerden gelecek yolcular ayni zamanda KKTC’ye geldiklerinde Bakanlığımızca ikinci PCR test uygulanmasına da tabii olacaklardır. Bu uygulama 8 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 72-120 saat (3’üncü- 4’üncü ve 5’inci gün) öncesinden PCR testi yapılması şeklinde uygulanacaktır.

Otelde konaklayacak turistlerin giriş kapılarından gidecekleri otellere nakillleri ilgili otel yetkilileri tarafından yapılacaktır. Turistlere kapılarda yapılan PCR testleri sonuçlanıncaya kadar otel odalarında karantina koşullarına uymaları zorunludur. Otel yetkilileri İlgili kişilerin karantina koşullarına uymasını denetleyecek ve bu konuda Bakanlığımıza taahhüt vereceklerdir. Aksinin tespit edilmesi halinde Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır. Ayrıca bu koşullar Sağlık Bakanlığı ve Emniyet yetkilileri tarafından da denetlenecektir.

Evlerinde konaklayacak kişilerin PCR test sonuçları çıkıncaya ve kendilerine bildirilinceye kadar evlerinde izole olmaları zorunludur .Belirtilen koşullara uymayanlara Ceza Yasası ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.

C KATEGORİSİ:

Koşul: Bu ülkelerden gelecek olan yolcuların ülkemize gelmeden önce seyehat edecekleri vasıtaya biniş tarihinden 3 gün önceden PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri aynı zamanda, ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması kaydıyla 14 günlük karantina koşullarına uyması zorunludur.

Risk Kategorilerine göre Ülkeler Listesi

05 TEMMUZ 2020 TARİHLİ REVİZE ÜLKELER

A GRUBU ÜLKELER

Almanya

Avusturalya

Avusturya

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Güney Kore

İrlanda

İsviçre

10.İzlanda

11.Japonya

12.Letonya

13.Lihtenşayn

14.Litvanya

15.Macaristan

16.Maldivler

17.Malta

18.Norveç

19.Polonya

20.Slovakya

21.Slovenya

22.Yeni Zerlanda

23.Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

Andora

Arjantin

Belçika

Birleşik Arap Emirlikleri

Bosna Hersek

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Fransa

Gürcistan

10.Hırvatistan

11.Hollanda

12.İspanya

13.İtalya

14.Kanada

15.Karadağ

16.Katar

17.Kuveyt

18.Lüksemburg

19.Lübnan

20.Monako

21.Portekiz

22.Romanya

23.San Marino

24.Sırbistan

25.Singapur

26.Türkiye

27.Uruguay

28.Ürdün

29.Vatikan

C GRUBU ÜLKELERİ

Amerika

Brezilya

Hindistan

İngiltere

İran

İsrail

İsveç

Kazakistan

Kosova

10.Meksika

11.Mısır

12.Pakistan

13.Rusya

14.Türkmenistan

15. Ve Diğer Ülkeler