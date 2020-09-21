Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR uygulaması yapacak
Girne Turizm Limanı'nda yarın 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacak.
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Girne Turizm Limanı'nda yarın 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından ücretsiz PCR testi yapılacak.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Girne bölgesindeki tüm vatandaşların limanda kurulacak sağlık kabinlerine gelerek belirtilen saatlerde PCR testlerini yapabilecekleri belirtildi.
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