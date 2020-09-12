“Sağlık Bakanı’nın tavrı kabul edilemez”

Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, “Hekimler şikayet ediyor diye Sağlık Bakanı gönüllü hekim ya da hemşire arıyorsa bunu kabul edebilmek mümkün değil” dedi.

Hükümetin tavrının toplumu kaostan kaosa sürüklemek olduğunu belirten Erhürman, uzmanların talebinin bireysel olmadığını belirtti.

“Buna daha fazla izin veremeyiz” diyen Erhürman, ülkenin uçurumun kenarına getirilmek istendiğini belirtti.

Yepyeni bir yürütme ve yönetim anlayışıyla ekim ayının ortasından itibaren devreye girmek istediklerini belirten Erhürman, “Seçim değil ama seçilmek, devreye girmek istiyoruz.” diye konuştu.

“Bu hükümetin derhal istifa etmesi” gereği fikrini de yineleyen Erhürman, hükümetin panikte olduğunu, ülkeyi yönetme şansı kalmadığını belirtti.

Kriz yönetmenin güven sağlamakla mümkün olduğunu” söyleyen Erhürman, halkın toplumsal mutabakat hükümeti ile güven tesis etmek istediğini söyledi.

Erhürman, bu açıklamaları sosyal medya üzerinden yaptığı özel yayında yaptı, soruları yanıtladı.