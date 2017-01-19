Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nda ‘İLAÇ ZAMMI’ açıklaması…

Döviz kurlarının yükselmesi ilaç fiyatlarına yansıdı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı ilaçların fiyatlarında döviz kurlarına bağlı yaşanan artışa ilişkin BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, KKTC’ye ithal edilen ilaçların Türkiye ve Avrupa’dan geldiğini ifade ederek, Türkiye’den gelen ilaçların da çoğunun Avrupa patentli olduğunu söyledi.

Dövizdeki yükselişin bu nedenle ilaç fiyatlarına da yansıdığını kaydeden Bakan Sucuoğlu, yeni bir artış olup olmayacağına dair bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Sucuoğlu, İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri ile tedbir amaçlı olarak dün bir toplantı yaptıklarını ve bugün de görüşeceklerini anlatarak, “Biz ilaç zammını öngörerek, 2017 yılı için önceden ihaleye çıkmıştık. Bu nedenle Devlet olarak daha rahat atlatacağız, ancak belli ki eczanelerde dövize bağlı olarak fiyatlar yükseliyor” dedi.

Eczaneler arası fiyat farkı olduğuna dair duyumlar aldığını da kaydeden Sucuoğlu, bu konuda ciddi denetim başlatılacağını açıkladı.

Sucuoğlu, “Calpol’u bazı eczaneler 7, bazı eczaneler ise 10 liradan satıyormuş. Bu yüzde 30 fiyat farkı demek oluyor. Bunu yetkililerle ele alarak, dövizdeki artışı fırsat bilen eczaneler varsa bunları tespit ederek, cezai uygulama yapılacak” dedi.

Bakan Sucuoğlu, dövizdeki beklenmedik artışın sadece ilaçlara değil, ithal tüm ürünlere de yansıdığını sözlerine ekledi.