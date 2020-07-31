Sağlığa 7 aydır ek mesai yok

Kamuda çalışan yaklaşık 1500 sağlık emekçisinin, Ocak ayından bu yana ek mesaileri ödenmiyor... Özellikle salgın döneminde kat ve kat fazla ek mesai yapan hasta bakıcısından hemşiresine, kapıcısından doktoruna sağlık çalışanları isyan noktasına geldi…

'7 aylık ek mesailere' dair Maliye'den bir kaynak YENİDÜZEN'e konuştu:

“Sağlıkta ek mesai, toplam ek mesailerin % 48'ine denk geliyor, bayram sonrası ödenecek”

Kamuda çalışan yaklaşık 1500 sağlık emekçisinin, Ocak ayından bu yana ek mesaileri ödenmiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, sağlıkta çalışan tüm personelin manevi olarak yaşadığı sorunlar üzerine, moral bozukluğu da yaşadıklarını anlattı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, doktor, hemşire, hastane personeli gibi sağlık alanında çalışan yaklaşık 1500 kişinin ek mesaisinin Ocak’tan beri ödenmediğini söyledi.

Maliye Bakanlığı'na yakın bir kaynak YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada, sağlıkta ek mesaideki gecikmenin asıl sebebinin "pandemi süreci nedeniyle yaşanan kaynak sıkıntısı" olduğunu söyledi.

Mart, Nisan, Mayıs aylarında kaynak sıkıntısı olduğunu, maaşlarında da kesintili ödendiğini belirten Maliye'den bir kaynak, "Şu anda bu ödemeler için kaynak vardır, teknik işlemler nedeniyle gecikme yaşanmıştır, bayramdan sonra ödeme yapılacaktır" dedi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Özgöçmen:

“Sağlık Bakanlığı hükümete karşı yeterince baskı kuramadı”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, eyleme gitme sebeplerinin ödenmeme değil, verilen sözlerin tutulmaması olduğunu vurgulayarak, “Sağlık Bakanlığı pandemi hastanesi, karantina koşulları ve ek mesailer konularında hükümete karşı yeterince baskı kuramadı. Ek mesailerin Temmuz sonu ödeneceğine dair verilen sözler ise tutulmadı. Gerekli evraklar zamanında Maliye Bakanlığı’na iletilmedi. Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz, bir an önce bu durumu düzeltmesidir” şeklinde konuştu.

Özgöçmen, sendikaya bağlı sağlık çalışanlarına ek mesai çalışmama çağrısında bulunduklarını açıkladı. Personelin zaten zor ve riskli çalışma koşullarında görev yaptığına değinen Özgöçmen, verilen sözün tutulmamasıyla moral bozukluğu olduğunu da ekledi.

'7 aylık ek mesailere' dair Maliye'den bir kaynak YENİDÜZEN'e konuştu:

“Sağlıkta ek mesai, toplam ek mesailerin % 48'ine denk geliyor, bayram sonrası ödenecek”

Maliye Bakanlığı'na yakın bir kaynak YENİDÜZEN'e yaptığı açıklamada, sağlıkta ek mesaideki gecikmenin asıl sebebinin "pandemi süreci nedeniyle yaşanan kaynak sıkıntısı" olduğunu söyledi.

Mart, Nisan, Mayıs aylarında kaynak sıkıntısı olduğunu, maaşlarında da kesintili ödendiğini belirten Maliye'den bir kaynak, "Şu anda bu ödemeler için kaynak vardır, teknik işlemler nedeniyle gecikme yaşanmıştır, bayramdan sonra ödeme yapılacaktır" dedi.

Doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının 'ek mesai' rakamlarının toplamda kaç para olduğu yönündeki sorumuza ise Maliye Bakanlığı yetkilileri bu aşamada yanıt veremeyeceklerini söyledi.

7 aylık gecikmenin bir sebebinin de verilerin Sağlık Bakanlığı'ndan 'gecikmeli gelmesi' olduğunu belirten Maliye kaynakları, "Sağlık'taki ek mesai, ülkedeki toplam ek mesai ödemelerinin % 48'ine tekabül ediyor. İşin aslı 7 ya da 8 bakanlığın toplamı kadar bir rakamdan söz ediyoruz. O nedenle ciddi bir iş yükü vardır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilerin gecikmeli geldiğini anımsatan Maliye kaynakları, "Kamuda örgütlü sendikalar Başbakanlık'ta yapılan toplantıda hazır olan ödensin dedi, o nedenle önce hazır olanlar ödendi" iddiasını da ortaya koydu.

"Ek mesai ile ilgili yasa ilgili ayı takip eden 15 gün içerisinde çalışma puantajlarının Maliye'ye gelmesini emreder" diyen ilgili kaynak, bunun aksatıldığını, ancak ödemelerin bayram sonrası yapılacağını ifade etti.