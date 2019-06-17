Sağanak, Limasol ve İskele’yi vurdu

Ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Dün özellikle Girne ve Lefkoşa’da etkili olan sağanak bugün Limasol ve İskele’de etkisini gösteriyor.

Kuvvetli yağmur hem Limasol’da, hem de İskele’de su birikintilerine yol açtı, bazı yollarda yağmur suyu adeta sel oldu aktı. Meteoroloji, yağışların bugün öğleden sonradan itibaren 3 gün etkili olacağını duyurmuş, dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesine karşı uyarmıştı.

Limasol

TRAFİK KAZASI RİSKİ YÜKSEK

Kıbrıs polisi Lefkoşa – Limasol yolunun Kornos yakınlarındaki bölümünde görüş mesafesinin düştüğünü, yoldaki kayganlıktan dolayı trafik kazası riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Sürücülerin yolda dikkatli seyretmesini isteyen polis, araçların uyarı ışıklarının yakılmasını ve diğer araçlarla güvenli bir mesafe bırakılmasını konusunda uyardı.

Gerasa-Kalo Choriou yolunun ise toprak kaymalarından ötürü tehlikeli olduğu aktarıldı.

İskele

DİKKAT KAPALI YOL

İskele Belediyesi, bölgede etkili olan sağanak yağış sonrası Sadıkoğlu Benzin İstasyonu yolu, Ali Yalçın İnşaat Malzemeleri yolu ve Ulu Market yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Açıklamada İskele Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmalarının devam ettiğini, söz konusu yolu kullanan sürücüleri dikkatli olmaları istendi.