Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP Azınlık Hükümetinin artık miadını doldurduğunu, ancak sadece hükümetin değil, 1974 yılından beri Kıbrıs’ın kuzeyinde hakim kılınan çarpık sistemin de miadını doldurduğunu söyledi. CTP, Genişletilmiş İlçe Meclisi toplantılarına İskele’de devam etti. Kurultayın ardından geçen beş ayın değerlendirmesini yapan Genel Başkan Erhürman, üyelere bu süre içerisinde yaşananları ve bundan sonra yapmayı planladıklarını anlattı. Kıbrıs Sorununda yaşanan gelişmeler ve hükümetin icraatları hakkında üyelerin sorularını da yanıtlayan Erhürman, partinin yeni dönem yol haritası hakkında bilgilendirmede bulundu. Yoğun katılımın gerçekleştiği toplantı yaklaşık üç saat sürdü.

ERHÜRMAN: ON ÜÇ AY İÇERİSİNDE İKİ SEÇİM VAR

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2018 yılının Haziran ayında yerel seçimlerin olacağını, normal tarihi Temmuz 2018 olan genel seçimlerin de Nisan ayına veya 2017’nin sonbaharına çekilebileceğini belirtti ve on üç ay içerisinde iki seçimin olacağını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın Meclis’e sunduğu erken seçim önerisinin (Nisan 2018) daha da erkene çekilebileceğini kaydeden Erhürman, hazırlıklarını 2017’nin sonbaharında seçim olacak şekilde sürdürdüklerini dile getirdi. CTP’nin önümüzdeki bir yıl boyunca hızını artırarak yoluna devam edeceğini ifade eden Erhürman, Ocak ayından beri aralıksız biçimde sokakta olduklarını vurguladı.

BİR YILDA AKIL ALMAZ ŞEYLER YAPTILAR

UBP-DP Azınlık Hükümetinin geride bıraktığı bir yıllık süre için kısa bir değerlendirme yapan Genel Başkan Erhürman, “Bir yıl içinde akıl almaz şeyler yaptılar. Hükümet miadını çoktan doldurdu” dedi. Hükümetin bir yılda hemen her şeye zam yaptığını dile getiren Erhürman, orman arazilerinin peşkeş çekildiğini, bununla da yetinmeyip Girne Emirnamesiyle bütün Girne’yi peşkeş çekmeye çalıştıklarını söyledi. Hükümetin geride kalan bir yılında yaptığı hukuka aykırı işlemlerine karşı defalarca kez dava açıp kazandıklarının altını çizen Erhürman, “Çoğu durumda mahkemeler yapılanların hukuka aykırı olduğunu tespit etti, bazı durumlarda da davaları kaybedeceğini anlayan hükümet kendi işlemlerini kendisi iptal etti” dedi.

HAKKI OLMAYAN KİŞİLERE VATANDAŞLIK VERİYORLAR

Hükümetin bir yılda 7 bin 200 kişiye vatandaşlık verdiğini belirten Erhürman, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın “Gerekirse 27 bin kişiye daha vatandaşlık vereceğiz” sözlerini anımsattı. CTP olarak hükümete, 10 yılı geçen herkese eşitlik ilkesine uygun olarak vatandaşlık vermesi çağrısında bulunduklarını kaydeden Erhürman, “Buna rağmen 5 yılı geçenlere vatandaşlık veren ve 13-14 yılı dolan insanlara vatandaşlık vermeyen, Bakanlar Kurulu kararıyla bu ülkede çok az süre kalanlara vatandaşlık dağıtılırken, bu topraklarda doğup büyüyen çocuklara vatandaşlık vermeyen bir hükümetle karşı karşıyayız” diye konuştu.

YENİ MÜŞAVİRLER, MÜNHALSİZ SINAVSIZ İSTİHDAMLAR

Yaptıkları çağrılara rağmen hükümetin ısrarla müşavir ordusu yaratmaya devam ettiğinin altını çizen Erhürman, münhalsiz ve sınavsız istihdamların da artık halk tarafından bilindiğini kaydetti. Böyle bir hükümetin bir yıldır iktidarda olduğuna değinen Erhürman, “Bize göre hükümet 1 yılı dolmadan önce miadını doldurmuştu” dedi. Başbakanın muhalefetin erken seçim önergesine onay vereceğini açıkladığını anımsatan Erhürman, bunun için yasa önerisini verdiklerini ancak Başbakanın sözünde durmayarak önergeyi imzalamaktan kaçtığını ve seçimi ötelediğini söyledi. Erhürman, “Başbakanın kendisinin bile güvenmediği bir hükümetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR SİSTEM GEREKİYOR

Geride kalan sürede miadını dolduranın sadece UBP-DP Azınlık Hükümeti olmadığının, 1974 yılından beri Kıbrıs’ın kuzeyinde hakim olan sistemin de miadını doldurduğunun altını çizen Tufan Erhürman, “Adaletsiz ve üretime dayanmayan, Rumlardan kalan taşınmaz malları ve TC’den gelen paraları adil olmayan bir biçimde dağıtmak üzerine kurulmuş sistem bitti” dedi. Artık Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir sistem oluşturmaları gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu sistem daha çok üretmek, ürettiklerimizden daha çok kazanmak ve kazandıklarımızı daha adil paylaşmak üzerine kurulacak” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ BARIŞÇIL BİR ORTAMDA YETİŞMELİ

Kıbrıs Sorununun kapsamlı bir çözüme ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Genel Başkan Erhürman, yine de bu sorunun kısa vadede çözüme kavuşmaması halinde iki toplum arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, çocukların barışçıl bir ortamda yetişmesi ve toplumlar arasındaki ekonomik ilişkilerle güven yaratıcı önlemlerin de gelişmesi üzerine kurulmuş olan ve bunu sürekli kılacak bir sistem inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSKELE TURİZMDEN PAY ALAMIYOR

İskele ilçesinin turizmden pay alamadığını belirten Erhürman, üniversitelerin İskele’ye gitmediğini, Sanayi Bölgesinde de bir merkez oluşturulamadığını dile getirdi. İskele için yapılacak özel bir kalkınma planının bölge ekonomisini ayağa kaldırabileceğini ifade eden Erhürman, “Bu bölge istihdam açısından Güzelyurt’tan sonra en kötü durumdaki bölge. Oysa gerek üretim, gerekse turizm potansiyeli çok yüksek. Bolluk içinde yokluk yaşayan bir bölge yaratıldı İskele’de. Üretimimizi, turizmden elde edeceğimiz gelirleri ve bu gelirleri nasıl daha adil paylaştırabileceğimizi projelendireceğiz” dedi.