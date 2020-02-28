"Saçmalık: Geçişleri kapama kararı keyfidir"

Kıbrıs'ın güneyinde Corona Virüsü'ne yönelik tedbirler kapsamında "bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere" Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişlerin askıya alınmasıyla birlikte Unite Cyprus Now İnisiyatifi konuyla ilgili açıklama yaptı. Unite Cyprus Now yaptığı açıklamada geçişler kapatma kararını keyfi olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle;

Corona virüsüne karşı önlem alındığı gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin yedi geçiş noktasından dördünü kapama kararı alması hem zekamıza hem de haklarımıza karşı yapılan bir saldırıdır.

Gerçekler: Kuzeyde tek bir Corona virus vakasına rastlanmamıştır. Virüsler günlerce farkedilmeden bulaştırılabilir. Bir virus geçmek için belirli geçiş noktası seçmez! İtalya, Yunanistan ve diğer AB ülkelerinde vakalar bildirilmiş ama bu ülkelerden gelen kimse giriş yaparken control edilmemiştir. Geçiş kapılarına yeterli sayıda eleman istihdam edileceği bahanesi de mantıklı değildir – geçişlerde test mi yapılacaktır? Nerede yapılacaktır?

Bu karar Yeşil Hat üzerinden geçiş yapan insanları taciz etmeyi amaçlamakta ve AB tüzüklerine de ihlal teşkil etmektedir.Yeşil Hat Tüzüğüne göre böylesi önlemleri alma konusunda AB Komisyonu yetkilidir.

Bu karar, her iki toplum arasındaki ilişkileri artırma yönünde çağrıda bulunan son BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla da çelişmektedir. Bizce bu statükonun, hatta daha da kötüsü bölünme isteyenlerin, bir başka tepkileri ölçme girişimidir.

Elbette ki Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti virüse karşı önlem almalıdır. Ama adamızdaki tüm insanların faydasına olacak şekilde yapılması gereken şey tek taraflı karar almak değildir. Yapılması gereken, bu tehdide karşı mücadele etmek için Sağlık Teknik Komitesinin yetkilendirilmesidir. Çünkü bu tehdit sınır veya geçiş noktası tanımamaktadır.

Böylesi krizler bu adada birlikte yaşamak durumda olduğumuzu net olarak hatırlatmaktadır. Ortak sorunlar ve tehditlere karşı işbirliği içinde birlikte hareket etmeli ve birleşik bir gelecek fikrini aklımızdan çıkarmamalıyız.