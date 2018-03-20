Sabit telefonlar gece 19’dan sonra, Pazar tam gün ücretsiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sabit hatlı telefonlar arası konuşmaların haftanın 6 günü gece 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından “Nostaljik ve Ücretsiz “başlığıyla yayımlanan duyuruda, sabit telefonlar arası ve şebeke içi görüşmelerin pazar günü ise 24 saat ücretsiz olduğu belirtildi.