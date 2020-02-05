Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü

Sabiha Gökçen'de İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıktı. Kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunuyordu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Kaza sonrasında kapanan pist saat 04.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

Uçakta 175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcu bulunuyordu.

Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

"YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU ORTA AĞIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir." dedi.



Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı VIP Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığını söyledi.



Olayın hemen akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezinin çalışmaya başladığını aktaran Yerlikaya, "Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın, toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri anında müdahale etti. Hava yolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir" diye konuştu.

TC İstanbul Valisi: Uçak 30 metrelik yükseklikten düşmüş

TC İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "18.30 sularında yolcu uçağı, kötü hava koşulları nedeniyle piste tutunamıyor, 50-60 metre sürükleniyor ve 30 metrelik yükseklikten düşüyor. Gerçekten bu şekilde kurtulduğumuz için mutluyuz. Yangın çıkabilirdi. Soğutma çalışmaları epey vakit aldı. 1-2 kişi haricinde yaralıların durumu ağır değil. Havalimanı şu anda kapalı. 1 saat sonra yeni bir açıklama yapacağız."

183 yolcu bulunuyordu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havaalanı Kriz Merkezi’ndeyiz. 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçakta 2'si bebek 177 yolcu, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 kişi bulunuyordu. İl Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre 157 yaralı 18 ayrı hastaneye sevk edildi” ifadelerini kullandı.



"Pilotların durumu ağır"

NTV, iki pilotun durumunun ağır olduğunu bildirdi. Enkazda iki yolcunun daha olduğu düşünülüyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kule ile pilotlar arasındaki konuşma

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı rapor etti" anonsunda bulunuyor. Kule görevlisi ayrıca, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yapıyor. Kule, pilota bir önceki uçağın inişi pas geçtiğini de aktarıyor.